强大的动画广告视频制作工具，瞬间见效
使用我们强大的文本转视频功能，将您的想法快速转化为令人惊叹的动画营销视频。
一个吸引人的45秒视频，专为希望在Instagram和TikTok等平台上提升参与度的社交媒体经理设计，可以展示一个新应用的功能。其视觉美学应现代且充满活力，采用快速剪辑、粗体文字和多样化的AI头像与应用互动。欢快的配乐和清晰的解说将补充快节奏的视觉效果，使这段“动画视频”内容成为使用HeyGen的AI头像和媒体库/素材支持的“社交媒体”的理想选择。
考虑一个为小企业主量身定制的专业60秒解释视频，介绍一种简化日常运营的新服务。视觉方法应简洁明了，采用简化的2D动画将复杂的想法分解为易于理解的部分，并辅以冷静、权威的声音。HeyGen的模板和场景便于快速原型制作，字幕/说明确保可访问性，证明其作为从多功能“视频模板”构建的“解释视频”的优秀工具。
为一个面向技术精英早期采用者的新科技产品制作一个引人注目的15秒产品视频，吸引注意力。视觉效果必须时尚、未来感和快节奏，重点突出关键特征，配以有冲击力的屏幕文字和酷炫的合成声音。利用HeyGen的AI头像动态展示产品的使用，并利用纵横比调整和导出功能在各个平台上优化，打造出具有尖端“AI视频工具”的“产品视频”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我为社交媒体创建引人入胜的视频广告？
HeyGen使您能够轻松为社交媒体平台创建专业的视频广告和营销视频。利用我们的AI视频工具、AI头像和丰富的视频模板，快速高效地实现您的愿景。
我可以使用HeyGen制作动画视频和独特角色吗？
是的，HeyGen通过利用我们先进的AI头像和文本转视频功能，支持制作引人入胜的动画视频。您可以将脚本转化为动态动画内容，使HeyGen成为满足多样化创意需求的有效动画广告视频制作工具。
HeyGen提供哪些功能以快速创建引人入胜的解释视频？
HeyGen提供了大量的视频模板和丰富的素材库，以加快引人入胜的解释视频的制作。只需使用我们的文本转视频功能并自定义场景，即可高效地制作高质量内容。
HeyGen如何支持产品视频和营销内容的品牌一致性？
HeyGen通过强大的品牌控制确保您的营销视频和产品视频的品牌一致性，允许您集成您的标志和特定的色彩方案。我们的可定制模板也有助于为所有视频广告保持一致的视觉识别。