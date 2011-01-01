AML培训视频生成器：提升合规性与参与度

快速制作引人入胜且合规的AML培训视频，使用从脚本到视频的文本转换技术，为员工提供经济高效的培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设想一个简洁的90秒微学习视频，完美适合现有员工，提供关于关键风险管理协议的快速复习。其动态视觉风格应包含动画元素和快速文本展示，而音频则通过从脚本到视频的文本转换来实现高效内容创作。通过集成字幕/说明确保清晰度和可访问性。
示例提示词2
制作一个1分钟的教学视频，面向寻求经济高效技术培训解决方案的培训经理。视觉呈现应现代且清晰，展示使用可定制视频模板和丰富的媒体库/素材支持的分步过程，以说明实际应用。声音应自信且权威，强调简化的创作过程。
示例提示词3
为负责LMS集成的开发人员和IT专业人士制作一个45秒的技术概述视频。视觉风格必须简洁高效，展示AI视频生成器的无缝数据流和集成点。音频应精确且具解释性，展示如何通过调整纵横比和导出确保跨平台兼容性，以及灵活集成如何简化部署。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AML培训视频生成器的工作原理

使用AI快速制作引人入胜且合规的AML培训视频。通过将文本转化为专业、可定制的内容来简化您的合规教育。

Step 1
创建您的培训脚本
首先将您的AML培训内容粘贴或输入生成器。我们的平台利用从脚本到视频的文本转换技术，构建您的课程基础。
Step 2
选择您的AI演示者
通过从多样化的AI虚拟形象库中选择演示者来增强参与度。根据您的品牌和信息自定义他们的外观和表达方式。
Step 3
通过视觉和品牌进行定制
利用可定制的视频模板，添加视觉元素、品牌标志和颜色。这确保您的AML培训视频保持品牌一致性和视觉吸引力。
Step 4
生成并分享您的视频
定制完成后，生成您的AML培训视频。包括字幕和说明以提高可访问性，然后以多种格式导出以便于分享和合规。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的监管主题

将复杂的AML法规和风险管理概念简化为清晰、易于理解和有效的培训视频，以便更好地理解和应用。

常见问题

HeyGen的AI视频生成器如何简化AML培训视频的制作？

HeyGen通过将脚本从文本转换为视频，利用AI虚拟形象提供多样化的演示者，并集成配音生成，简化了AML培训视频的制作。这确保了合规内容的高效和一致性生产。

HeyGen是否支持与学习管理系统（LMS）的集成以进行培训交付？

是的，HeyGen提供灵活的集成选项，允许您无缝导出或嵌入AI生成的培训视频到现有的LMS平台。这有助于顺利部署微学习课程和其他员工培训模块。

HeyGen提供哪些技术功能来创建和定制引人入胜的培训视频？

HeyGen提供强大的技术功能，如可定制的视频模板、基于场景的编辑和品牌控制，以确保品牌一致性。您还可以利用AI虚拟形象、屏幕录制以及自动生成的字幕和说明，打造高度个性化和可访问的内容。

HeyGen通过哪些方法确保员工培训的经济高效和可扩展生产？

HeyGen的先进AI视频生成器显著减少了传统视频制作所需的时间和资源，提供了经济高效的员工培训解决方案。其从文本到视频的能力和可重复使用的资产允许快速扩展和轻松更新技术培训材料。