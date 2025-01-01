大使聚焦视频制作器：创建引人入胜的视频
轻松制作社交媒体引人入胜的视频，使用直观工具和AI语音生成功能增添专业光彩。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人注目的60秒社交媒体视频，展示大使的快速技巧或最喜欢的产品功能，目标是现有客户和寻找直观工具的潜在用户。采用简洁、动态和教程式的视觉风格，配以清晰的音频，利用HeyGen的字幕功能确保在各种平台上的最大清晰度和可访问性。
开发一个简洁的45秒视频，突出大使在使用特定产品时的创造力，面向其他大使和社交媒体粉丝。该视频应节奏快且视觉吸引力强，配以欢快的音乐和快速剪辑，利用HeyGen的模板和场景快速组装出专业且有影响力的信息。
设计一个有影响力的2分钟视频，展示大使关于他们的体验和品牌影响的感言，面向利益相关者和潜在品牌合作伙伴。视觉和音频风格应专业且鼓舞人心，使用HeyGen的AI化身一致地呈现信息或引言，确保在不需要大使直接出镜的情况下提供精致且引人入胜的展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化用户的在线视频编辑？
HeyGen作为一款在线视频编辑软件，提供直观的工具，允许用户直接上传视频并快速编辑。我们的浏览器平台简化了引人入胜的视频创作，无需复杂的软件安装。
HeyGen能否自动为我的视频生成字幕和语音？
是的，HeyGen提供强大的自动字幕生成和从脚本生成高质量语音的功能。这些功能集成在一起，为您的内容增添光彩和可访问性，使文本到视频的创作变得无缝。
HeyGen是否提供移动应用程序以便随时随地进行视频创作和编辑？
目前，HeyGen强大的视频编辑软件可通过网络浏览器访问，提供全面的在线体验。虽然没有专用的移动应用程序，但我们的浏览器平台针对各种设备进行了优化，允许您几乎在任何地方上传视频并快速编辑。
HeyGen提供哪些创意资产和品牌控制？
HeyGen拥有丰富的素材库和多种视频模板，帮助您激发创意。您还可以使用品牌控制功能，如标志和自定义颜色，以及媒体库支持，确保您的引人入胜的视频始终反映您的品牌形象。