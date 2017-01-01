大使宣传视频制作工具，助力品牌快速增长
利用强大的从脚本到视频功能，通过动态社交媒体宣传提升您的品牌大使计划，打造有影响力的活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的社交媒体宣传视频，目标是品牌策略师，展示HeyGen如何通过超真实的AI演员实现个性化的大使信息传递。视频应采用现代且引人入胜的视觉风格，展示多样化的AI化身传递品牌信息，并配以欢快的背景音乐。强调利用AI化身创建一致且可扩展的宣传内容的简单性和影响力，而无需真人主持。
为社交媒体经理开发一个30秒的快速视频，展示如何快速启动品牌大使计划的有效社交媒体宣传。视觉美学必须快速且充满活力，快速剪辑展示自定义模板和动态文本叠加的使用，配以时尚现代的音乐。重点介绍HeyGen的模板和场景如何实现即时视频创建，使用户能够在几分钟内制作专业内容。
构思一个1.5分钟的综合视频，面向企业市场团队，详细介绍使用HeyGen进行大规模品牌活动的视频生成全过程。视觉呈现应精致且信息丰富，采用流畅的动画和数据可视化来展示工作流程效率，并配以自信权威的旁白。强调使用HeyGen的旁白生成在所有大使视频资产中保持品牌一致性的战略优势。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过高级化身促进AI宣传视频生成？
HeyGen通过将文本提示转化为包含超真实AI演员的动态视觉效果，帮助用户创建引人入胜的AI宣传视频内容。我们强大的AI平台提供多样化的AI化身，实现无缝的从文本到视频生成，传递有影响力的信息。
HeyGen在创建定制视频内容方面提供哪些品牌能力？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色和自定义模板，以保持一致的视觉识别。这个创意引擎确保您的端到端视频生成完美契合您的品牌美学。
HeyGen能否高效制作专业旁白和字幕用于营销视频？
是的，HeyGen简化了专业旁白的创建，并自动为您的营销视频和社交媒体宣传生成字幕。用户可以轻松输入文本提示，HeyGen的AI平台精确处理旁白生成。
HeyGen在社交媒体和品牌大使视频创建方面有哪些帮助？
HeyGen作为一个直观的大使宣传视频制作工具，允许市场经理高效制作引人入胜的社交媒体宣传。其强大的AI平台简化了使用自定义模板为任何品牌大使计划制作专业视频内容的过程。