亚马逊产品视频制作器：使用AI创建引人入胜的广告
通过HeyGen的文本转视频功能轻松生成引人注目的产品视频，推动更多亚马逊销售。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一个环保护肤系列设计一个45秒的产品故事视频，目标是对可持续美容感兴趣的有意识消费者。使用HeyGen的模板和场景，创造宁静自然的视觉美感，采用柔和的灯光和产品质地的特写镜头。音频应包含舒缓的环境音乐，并在视频中添加描述性文字覆盖，以传达品牌价值和产品优势。
制作一个60秒的信息丰富的高质量视频，展示一款新科技配件的功能，专为亚马逊供应商的早期采用者和科技爱好者设计。视觉风格应简洁未来，结合干净的动态图形，并利用HeyGen的媒体库/素材支持，从现有资产库中增强视觉效果。音频应清晰，配有解释功能的清晰旁白，并辅以细腻的电子背景音乐。
为一款健身应用制作一个15秒的动态亚马逊视频广告，目标是专注于个性化锻炼计划和电子商务营销的年轻人。视觉风格应充满活力和快速节奏，展示不同用户参与快速锻炼片段。利用HeyGen的语音生成功能提供多语言的激励音频，配以现代流行音乐的欢快节奏，立即吸引注意。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的亚马逊产品视频？
HeyGen是一个AI驱动的视频生成器，帮助亚马逊卖家和供应商创建高质量的亚马逊视频广告。您可以轻松使用各种模板、文本转视频和专业旁白选项来开发引人注目的产品故事，吸引注意力并确保视频广告的吸引力。
HeyGen提供哪些功能来制作高质量的产品视频？
HeyGen是一个自助式在线视频编辑器，提供广泛的资产库、AI化身和文本转视频功能。您可以通过向视频中添加文字、音乐，并利用品牌控制来个性化您的视频，以保持电子商务营销的一致性。
我可以使用HeyGen生成专业旁白并自定义我的产品视频吗？
当然可以。HeyGen的AI平台允许您从脚本生成专业旁白，并轻松自定义您的产品视频。这使您能够创建明确的行动号召，并有效地向潜在客户传达您的产品故事。
HeyGen是否确保我的亚马逊视频广告符合技术规格？
是的，HeyGen支持各种纵横比和导出选项，以确保您的视频符合亚马逊的视频规格，实现无缝集成。我们的平台旨在制作适合亚马逊产品页面和广告活动的高质量视频。