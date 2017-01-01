亚马逊列表视频制作工具：创建引人入胜的产品视频
使用我们的文本到视频功能快速生成高转化率的亚马逊产品视频，为买家提升您的产品故事。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为亚马逊卖家打造一个信息丰富的30秒视频，旨在讲述引人入胜的产品故事并区分品牌。这个创意简报要求采用干净专业的视觉风格，围绕一个AI化身展开，阐述关键优势并解决常见客户痛点。使用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能无缝呈现这个故事。
设计一个20秒的说服性品牌赞助视频，专为进行亚马逊广告活动的品牌量身定制，强调明确的行动号召（CTA）。视频应采用直接、简洁的视觉风格，屏幕上显著的文字覆盖突出特别优惠或促使立即购买。利用HeyGen的字幕/标题功能来实现这些关键的CTA，并通过调整纵横比和导出适合各种平台的格式来确保最佳展示。
为电子商务企业制作一个45秒的引人入胜的视频，旨在将现有产品图片转化为令人印象深刻的亚马逊列表视频制作解决方案。视觉风格应精致专业，通过高质量图片的良好节奏序列有效展示产品特性，配以描述性旁白和引人入胜的背景音乐。利用HeyGen的媒体库/素材支持轻松整合您的视觉效果，并通过旁白生成增强叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化亚马逊产品视频的制作？
HeyGen是一款先进的亚马逊列表视频制作工具，简化了引人入胜的产品视频的制作。我们的AI视频生成器允许您使用AI化身和动态模板将文本或产品故事转化为高质量视频，非常适合有效展示您的商品。
我可以使用HeyGen自定义我的亚马逊品牌赞助视频吗？
当然可以。HeyGen提供全面的视频编辑功能，帮助您自定义品牌赞助视频，确保其完美契合您的品牌。您可以添加独特的文字覆盖，使用品牌控制集成您的标志和颜色，并包含引人注目的行动号召（CTA）以提高参与度。
HeyGen的AI视频生成器是否提供旁白和脚本选项？
是的，HeyGen强大的AI视频生成器支持从脚本到视频的功能，使您可以轻松创建产品故事。您可以在平台内直接生成逼真的AI语音进行专业旁白，提升亚马逊产品视频的整体质量。
HeyGen如何将产品图片转化为引人入胜的视频？
HeyGen允许您无缝地将静态产品图片转化为动态视频内容。利用我们丰富的媒体库和多样化的模板构建引人入胜的叙述，添加文字覆盖和其他元素，创建一个在亚马逊上吸引眼球的有影响力的产品视频。