校友关系AI视频生成器
通过个性化视频提升校友参与，轻松使用我们的从脚本到视频功能创建引人入胜的成功故事。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
生成一个30秒的个性化外展视频，旨在吸引特定校友群体，如最近毕业生，邀请他们参加即将到来的活动。语气应温暖和邀请，使用友好的“AI化身”直接传达信息，增强“校友参与”。视觉风格应简洁且个性化，带有细微的品牌标识。
制作一个60秒的现代且信息丰富的视频，邀请所有校友参与年度捐赠活动，利用“校友关系视频生成器”的高效性。针对整个校友群体，提供明确的行动号召和流畅的视觉风格，配以背景音乐。此视频应使用HeyGen的“模板和场景”轻松构建，以便快速在社交媒体上发布。
开发一个40秒的感人视频，展示校友捐赠的影响，面向捐赠者和长期支持者。视觉风格应丰富且富有情感，结合真实世界的图像和档案镜头，讲述引人入胜的“数字故事”。通过结合HeyGen的“媒体库/库存支持”中的相关视觉效果，增强故事叙述，展示大学的进步。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何实现个性化视频创作以促进校友参与？
HeyGen的AI视频生成器让您能够创建高度个性化的视频，以有效促进校友参与。利用我们的从文本到视频功能和可定制模板，打造真正引起共鸣的独特数字故事体验。
我可以使用AI化身在HeyGen中创建引人入胜的校友成功故事吗？
可以，HeyGen提供先进的AI化身，可以让您的校友成功故事栩栩如生。结合我们丰富的视频模板和语音生成功能，快速制作出专业质量的内容。
HeyGen为校友关系视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您在所有校友关系视频生成器内容中保持品牌一致性。轻松自定义徽标、颜色并添加字幕，然后将视频导出到各种平台，如社交媒体。
HeyGen提供哪些工具来轻松创建校友成就视频？
HeyGen作为校友成就视频制作器表现出色，简化了有影响力的表彰视频的创建。利用Prompt-Native视频创作和我们的从文本到视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的视频内容，使用预设计的视频模板。