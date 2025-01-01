校友互动视频制作工具：连接与激励

通过创建个性化视频轻松提升校友互动，利用HeyGen强大的AI化身实现动态内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新毕业生开发一个30秒的个性化视频，欢迎他们加入校友网络并鼓励他们参与。这部AI校友关系视频生成器的制作应针对最近毕业的学生。视觉风格需要温暖和吸引人，展示多样化的AI化身以代表校友会，音频语气友好且支持。
示例提示词2
制作一个60秒的吸引人的校友社交媒体内容，鼓励有经验的校友加入大学的导师计划。视频应针对希望回馈的成熟校友。视觉上，它应具有激励性和社区导向，使用HeyGen的丰富模板和场景展示导师计划的影响，音频风格应激励人心且专业。
示例提示词3
设计一个30秒的动态回顾视频，展示最近成功的校友关系活动，适合在社交媒体上分享。这个由校友关系视频生成器生成的视频应针对参与者以唤起怀旧情感，并吸引未参与者以鼓励未来的参与。视觉风格需要充满活力和庆祝性，包含关键活动亮点和欢快的背景音乐，利用HeyGen的字幕/说明以提高可访问性和参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

校友互动视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的校友互动视频，以连接、庆祝和激励您的社区，通过个性化和品牌化内容增强您的外展活动。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的信息。使用HeyGen的“从脚本生成文本到视频”功能，将您的书面内容转化为口语对话，实现无缝开端。
2
Step 2
选择AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个来代表您的机构或校友。这为您的校友沟通增添了个人和吸引人的元素。
3
Step 3
应用品牌元素
使用HeyGen的“品牌控制（标志、颜色）”无缝整合您的机构身份。您可以轻松添加“自定义标志”和颜色，以确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出您的视频
视频完成后，利用HeyGen的“端到端视频生成”功能，以各种最佳格式导出您的作品，准备在任何平台上吸引您的校友。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励校友并推动参与

制作强大且激励人心的视频信息，有效鼓励校友捐赠、志愿服务和社区参与。

background image

常见问题

HeyGen如何通过视频增强校友互动？

HeyGen的AI校友关系视频生成器使机构能够创建引人入胜的个性化视频，大大提升校友互动。您可以轻松突出校友成功故事，并为社交媒体生成引人入胜的内容，促进更紧密的联系。

HeyGen为校友成就视频提供了哪些创意工具？

作为校友成就视频制作工具，HeyGen提供了强大的创意工具，包括多样化的视频模板和从脚本生成文本到视频的能力。您可以利用AI化身并结合自定义品牌元素，以确保所有个性化视频都保持您机构的身份。

HeyGen可以个性化校友视频吗？

当然可以。HeyGen的校友互动视频制作工具允许深度个性化，使您能够为每位校友量身定制信息。您可以无缝集成自定义标志和其他品牌元素，以确保每个视频都反映您机构的独特身份。

HeyGen如何简化校友关系的视频生成全过程？

HeyGen作为一个直观的校友关系视频生成器，简化了从概念到完成的整个制作过程。通过提示原生视频创建，您可以快速生成内容，添加专业配音生成，并利用现成的视频模板轻松制作高质量视频。