Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和影响者开发一个充满活力的30秒社交媒体广告，展示他们如何快速制作引人入胜的社交媒体视频。采用充满活力、符合潮流的视觉风格，结合欢快的音乐和直接从脚本生成的清晰简洁的旁白。
制作一个精致的60秒教学视频，面向企业培训师和电子学习开发者，展示如何创建专业视频。视觉风格应信息丰富且结构化，配以平静、权威的旁白，使用HeyGen的旁白生成功能，利用自定义模板和场景保持一致的外观。
想象一个为教育工作者和在线课程创建者制作的50秒说明视频，突出AI视频编辑工具的简单性。该视频应采用清晰、说明性的视觉风格，配以友好、清晰的旁白，并且必须包括自动生成的字幕/说明，以提高所有学习者的可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意视频制作？
HeyGen通过先进的AI化身和无缝的从文本到视频的AI功能，帮助您创建专业视频，将您的脚本转化为动态的视觉内容。这个替代视频制作工具简化了您的工作流程，让您无需复杂的视频编辑即可进行富有想象力的故事讲述。
HeyGen有哪些功能使其成为营销团队的高效视频制作工具？
HeyGen提供直观的拖放编辑和大量自定义模板，使其成为营销团队快速制作引人入胜内容的理想视频制作工具。其用户友好的界面简化了视频编辑，让您专注于战略性活动。
HeyGen是否提供高级视频编辑效果的工具？
是的，HeyGen的AI视频编辑工具包括自动生成字幕和轻松去除背景的功能，提升您视频的专业质量。这使得无需广泛的技术专长即可进行复杂的后期制作。
HeyGen能否帮助我快速创建引人入胜的社交媒体视频？
当然可以。作为一个多功能的视频编辑器，HeyGen提供丰富的素材库和可自定义的模板，非常适合在几分钟内制作引人入胜的社交媒体视频。您可以轻松调整内容以适应各种平台，确保您的信息传达给更广泛的受众。