通过过敏指导视频制作工具解锁学习
快速创建引人入胜的食品过敏原意识视频，用AI化身清晰传达复杂信息以进行患者教育。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的患者教育视频，针对新过敏诊所的访客，解释他们第一次预约时的期望和遵循治疗计划的重要性。该视频应采用专业且平静的视觉美学，利用预制模板和场景进行简化制作，通过脚本的文字转视频清晰呈现信息。
设计一个15秒的社交媒体视频，提供快速提示以有效管理季节性过敏。视频需要动态且积极的视觉风格，通过清晰的字幕/标题突出关键信息，并使用纵横比调整和导出优化以覆盖广泛的普通观众。
制作一个60秒的过敏诊所介绍视频，面向正在研究选择的潜在患者，展示一个欢迎的AI化身，提供服务概述。视觉和音频风格应专业且信息丰富，利用媒体库/库存支持增强视觉效果，确保高质量的展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
为什么选择HeyGen来创建引人入胜的食品过敏原意识视频？
HeyGen的AI视频平台简化了使用AI化身和丰富的视频模板创建引人入胜的食品过敏原意识视频的过程。您可以轻松地使用品牌控制自定义这些视频，以有效传达重要的患者教育。
是什么让HeyGen成为过敏诊所的有效AI视频制作工具？
HeyGen是过敏诊所的有效AI视频制作工具，因为它可以轻松地将文字转换为视频，让您快速生成专业的过敏指导视频。其直观的界面和脚本到视频的功能简化了内容创作。
我可以使用HeyGen自定义患者教育视频的外观和风格吗？
当然可以！HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将您的标志和颜色整合到所有患者教育视频中。您还可以利用引人入胜的动画和庞大的媒体库来增强视觉吸引力。
HeyGen如何支持为各种社交媒体平台创建视频？
HeyGen通过提供纵横比调整和导出支持多平台发布，使您能够轻松地为不同的社交媒体平台调整过敏指导视频。您还可以添加AI字幕以提高可访问性和参与度。