通过从脚本到视频的轻松转换，加速合规性和飞行员培训视频的制作，实现真正的视频自动化。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为航空培训部门负责人开发一个90秒的引人入胜的视频，展示视频自动化在制作强制合规培训视频方面的效率。美学风格应现代、简洁且信息量大，展示如何快速进行更新。突出HeyGen的从脚本到视频的功能，以简化内容创建。
示例提示词2
想象一个针对航空培训内容创作者的2分钟动态视频，展示航空培训视频制作工具在各种操作场景中的多功能性。该视频应采用引人入胜和友好的视觉风格，结合多样化的场景和实用演示。展示HeyGen的模板和场景如何简化设计过程。
示例提示词3
为国际航空公司各部门的员工制作一个简洁的45秒视频，介绍由AI驱动的航空公司机组培训视频生成器生成的新安全协议。视觉风格应包容、专业且易于理解，确保全球可访问性。利用HeyGen的字幕/说明以支持多种语言，并增强多元化受众的理解。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

航空培训视频生成器的工作原理

通过从脚本到最终制作的AI自动化，轻松为您的航空公司机组创建专业、合规的培训视频。

1
Step 1
粘贴您的培训脚本
首先将您现有的培训内容或脚本粘贴到生成器中。我们的平台使用“从脚本到视频”功能，将您的书面材料转换为动态视频叙述，作为您教学内容的基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过从多样化的专业“AI虚拟形象”库中选择来增强参与度，这些虚拟形象可以呈现您的培训内容。自定义他们的外观并与您的脚本同步，以实现逼真的呈现。
3
Step 3
应用品牌和可访问性
通过应用自定义“品牌控制”来确保品牌一致性并加强您的航空公司形象，包括直接在您的培训视频中添加标志、颜色和背景场景。
4
Step 4
导出您的最终视频
在所有元素就位后，生成您的高质量培训视频。这个“端到端视频生成”过程快速交付一个精美的、可立即部署的资产，用于您的航空公司培训项目。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的航空程序

通过易于理解的AI生成视频解释，阐明复杂的操作协议和合规要求。

常见问题

HeyGen如何简化航空培训视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，能够高效地自动化航空培训视频的制作。用户可以通过使用逼真的AI虚拟形象和自动化旁白，将文本转换为视频，大幅减少制作时间和成本。

HeyGen提供哪些功能以确保高质量和合规的航空培训视频？

HeyGen提供强大的功能来创建有效的航空培训视频内容，包括品牌控制以维护企业形象和自动字幕/说明以提高可访问性。这些工具有助于确保您的合规培训视频符合严格的监管标准。

HeyGen能否将特定品牌和多样化内容整合到AI驱动的航空公司机组培训视频中？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制功能，包括标志和颜色，确保您所有的AI驱动航空公司机组培训视频生成器内容的一致性。您还可以利用大量预构建的模板和场景，并轻松整合自己的媒体或库存素材以定制培训模块。

HeyGen如何利用AI生成有效的飞行员培训视频？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和旁白生成能力，将脚本转化为引人入胜的飞行员培训视频。这个AI视频生成器提供端到端视频生成，简化了从文本到最终视觉输出的整个制作过程，包括对多种语言的支持。