航空公司入职视频制作工具：提升培训效率
设计有影响力的员工培训。利用HeyGen的丰富模板和场景快速创建引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为首次乘坐高级舱的乘客开发一个45秒的客户入职视频，呈现现代且简洁的机上设施视觉指南，配以引人入胜的动画和欢快的背景音乐，利用HeyGen的从脚本到视频功能实现无缝内容生成。
为航空公司地勤人员制作一个90秒的行李处理新程序教学视频，需要清晰的逐步视觉演示，配以冷静且权威的旁白，并通过HeyGen的字幕功能增强多元团队的普遍可访问性。
制作一个30秒的招聘视频，面向潜在的飞行员候选人，展示航空公司的活力文化，通过鼓舞人心的电影视觉效果和激励人心的背景音乐，使用HeyGen生成温暖且人性化的旁白，有效地作为航空公司入职视频制作预览。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化入职视频的制作？
HeyGen通过其AI驱动的模板和直观的视频制作工具，让您轻松创建高质量的入职视频。您可以快速生成引人入胜的员工或客户入职内容，简化培训流程。
AI化身在HeyGen的虚拟入职视频制作中扮演什么角色？
HeyGen的AI化身为您的虚拟入职视频增添了个性化和吸引力。这些逼真的数字主持人可以一致地传达信息，使您的员工入职视频对新员工更具影响力和记忆点。
HeyGen是否提供增强旁白和可访问性的功能？
当然。HeyGen提供先进的文本转语音转换器，拥有多种AI旁白，确保您的入职视频旁白清晰明了。结合字幕功能，通过本地化增强可访问性和全球覆盖，适应多元观众。
HeyGen能否促进团队在制作培训视频时的无缝协作？
是的，HeyGen旨在支持无缝协作，允许团队高效地共同制作培训视频和其他内容。这确保了从脚本到最终视频的顺畅工作流程，是任何组织理想的视频制作工具。