Airbnb房东视频制作器：提升预订量和参与度

轻松创建令人惊叹的房产导览。我们的语音解说生成功能帮助讲述引人入胜的故事，以提升您的Airbnb预订量。

制作一个引人入胜的45秒视频，为潜在的Airbnb客人提供令人惊叹的房产导览，突出您出租房屋的独特魅力和主要设施。该视频应展示明亮、吸引人的视觉效果，展示每个房间，并配有轻松生成的HeyGen语音解说功能和专业模板的欢快、友好的旁白来引导观众。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个吸引人的30秒短视频，针对寻求个性化住宿的旅行者，采用引人入胜的叙事方式分享Airbnb房东的独特本地体验或建议。视觉风格应个人化且真实，可能会展示一个AI化身以对话语气讲话，您可以通过HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能来创建。
示例提示词2
创建一个动态的15秒房产推广视频，非常适合社交媒体，快速展示您Airbnb的最新升级或特色，使用现有照片。该视频需要快速、视觉吸引力强的剪辑、吸引人的背景音乐和简洁的字幕/说明，以吸引注意力，所有这些都可以通过HeyGen的字幕/说明功能和多功能模板和场景轻松实现。
示例提示词3
制作一个信息丰富的60秒虚拟导览，欢迎新客人入住他们的Airbnb，详细介绍主要功能和简单的舒适使用说明。该视频应保持清晰、友好和指导性的视觉风格，配有专业的语音解说引导观众，并应通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应不同平台，以实现最佳展示。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

Airbnb房东视频制作器的工作原理

使用AI轻松创建令人惊叹的房产导览。本指南向Airbnb房东展示如何将现有照片转化为专业、引人入胜的视频，以提高可见度。

1
Step 1
上传您的照片
首先上传您现有的房产照片。我们的AI视频制作工具使用这些图像制作令人惊叹的房产导览，展示您的房源最佳特色。
2
Step 2
选择专业模板
从多种专业模板中选择，旨在突出出租房产。通过引人入胜的叙事元素增强您的视频，以吸引潜在客人。
3
Step 3
生成语音解说
通过AI生成的语音解说让您的房产栩栩如生。只需输入您的脚本，我们的平台将创建自然的旁白，引导观众完成您的虚拟导览。
4
Step 4
导出您的视频
通过纵横比调整优化您的视频以适应各种平台。导出完成的房产推广视频，准备在社交媒体或YouTube上分享并吸引更多预订。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的房产展示激发客人灵感

.

制作引人入胜的虚拟导览，突出您房产的独特魅力，为观众创造一个充满向往的体验。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助Airbnb房东制作专业的房产推广视频？

HeyGen是一款先进的AI视频制作工具，能够帮助Airbnb房东快速制作令人惊叹的房产导览。它将您现有的照片转化为引人入胜的专业房产推广视频，旨在提升预订量和提高可见度。

我可以在不需要相机或复杂编辑技能的情况下制作令人惊叹的Airbnb视频导览吗？

是的，使用HeyGen绝对可以。我们的平台允许您通过AI化身和一系列专业模板轻松生成专业的Airbnb视频导览，所有这些都由语音解说生成功能补充，无需复杂的编辑。

HeyGen允许我在Airbnb房产视频中使用现有的照片和品牌元素吗？

当然可以。HeyGen允许您上传现有照片并无缝整合您的品牌控制，确保您的房产推广视频在每个Airbnb房源中保持一致的叙事风格并反映您的独特风格。

HeyGen生成的Airbnb视频导览适合在哪些平台分享？

HeyGen生成的Airbnb视频导览经过优化，适合包括Instagram和YouTube在内的各种平台。我们的纵横比调整功能确保您的专业视频在任何分享平台上都能展现出色并获得最大参与度。