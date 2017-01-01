AI职场培训生成器：更快创建课程
使用AI虚拟形象轻松生成员工入职的互动培训课程，转变您的在线课程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过30秒的快速视频提升您的内容创作速度，目标受众为小企业主和教育工作者。这个引人入胜的视觉效果展示了AI课程创建器的强大功能，采用清晰而动态的音频风格，突出HeyGen的从脚本到视频的能力，快速将想法转化为引人入胜的AI驱动课程创建平台内容。
通过这段信息丰富的60秒视频简化您的员工入职流程，专为企业培训师和入职专家量身定制。视频采用精致且令人安心的视觉呈现和专业旁白，展示了HeyGen的模板和场景如何实现快速定制，确保每位新员工都能体验到全面且引人入胜的培训。
通过这段激励人心的50秒视频释放专业在线课程的潜力，专为内容创作者和营销团队设计。清晰且有说服力的视觉和音频风格将展示如何轻松制作高质量的客户培训模块，强调HeyGen的高级语音生成功能，确保所有教育内容的传递清晰明了。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化互动培训课程的创建？
HeyGen通过让用户从文本脚本生成带有真实感AI虚拟形象和旁白的AI视频来简化互动培训课程。这显著提升了您AI课程创建器需求的参与度，使学习更加动态。
HeyGen能否作为员工入职的AI职场培训生成器？
是的，HeyGen可以作为高效的AI职场培训生成器，让您快速开发引人入胜的员工入职在线课程。您可以使用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能创建定制化的视频内容，确保一致且品牌化的培训体验。
HeyGen提供哪些创意功能来增强在线课程内容？
HeyGen为在线课程内容提供强大的创意功能，包括从简单文本生成高质量的AI视频，配有多样的AI虚拟形象和旁白。用户还可以利用模板和媒体库来增强他们的电子学习创作工具体验。
HeyGen如何作为客户培训的AI驱动课程创建平台？
HeyGen作为一个强大的AI驱动课程创建平台，为客户培训提供便利，帮助企业轻松制作专业的在线课程。利用从脚本到视频的功能，自定义品牌，并以多种纵横比导出，以有效地接触您的受众。