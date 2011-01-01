您的终极AI视频工具，打造专业内容
快速将您的想法转化为专业视频，利用我们先进的AI视频工具，借助逼真的AI化身实现动态内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个详细的90秒教学视频，面向技术支持团队或产品经理，利用逐步的屏幕录制和动态动画图形。视觉风格应信息丰富且引人入胜，配以欢快的背景音乐和由HeyGen生成的完美同步字幕，展示如何使用AI视频编辑器优化复杂的工作流程。
示例提示词2
开发一个面向小企业主和对技术应用感兴趣的营销专业人士的综合2分钟视频。通过现代、时尚的视觉效果，由友好、信息丰富的AI化身主持人呈现，解释如何利用HeyGen的AI化身轻松将静态图像转换为动态宣传内容。
示例提示词3
设计一个吸引人的45秒教程视频，面向渴望探索创新工具的内容创作者或教育工作者。视觉风格应具备说明性和吸引力，支持清晰的音频生成选项，突出HeyGen的语音生成功能，轻松制作多语言内容以覆盖全球受众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
从脚本创建视频
首先输入您的文本或脚本。AI视频工具利用文本到视频的功能，将您的文字转化为视觉叙事，为您的创作奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择或上传您自己的化身。自定义他们的外观和动作，以完美匹配您的品牌并有效传达您的信息。
3
Step 3
添加动态音频
通过高质量的语音生成增强您的视频。从多种AI声音和语言中选择，或录制您自己的声音，以引人入胜的音频将您的脚本栩栩如生地呈现。
4
Step 4
导出并分享您的项目
完成您的视频并以各种纵横比和分辨率导出。AI视频生成过程确保您的高分辨率视频可以在任何平台上使用。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成？
HeyGen利用先进的生成式AI模型将文本转化为视频，使用户能够快速创建高质量内容。其直观的基于网络的工具为多样化的视频风格提供了高效的工作流程。
HeyGen能否创建与音频同步的AI化身？
是的，HeyGen可以创建逼真的AI化身，以完美同步的音频和口型传达您的脚本。这个强大的AI语音生成支持多种语言，覆盖全球受众。
HeyGen提供哪些视频编辑工具？
HeyGen提供全面的视频编辑工具，包括字幕、品牌控制和媒体库集成选项。用户可以自由创作，微调他们的营销视频，确保成品的精致。
HeyGen是否支持高分辨率视频导出和高效工作流程？
HeyGen经过速度优化，支持高分辨率视频导出，确保所有项目的专业质量。其精简的工作流程使整个AI视频生成过程快速有效。