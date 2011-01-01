人工智能 视频生成器：将文本转换成引人入胜的视频

轻松创建引人入胜的视频，配备AI虚拟形象和文字转视频功能，非常适合市场营销和培训。

147/2000

探索示例

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

一组图片拼贴，其中一张写着掌握社交媒体营销一组图片拼贴，其中一张写着掌握社交媒体营销

不喜欢这个结果？
试试这些提示。

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

提示 1
在这个面向内容创作者的60秒解说视频中，探索文本到视频生成器的创造潜力。这个叙述采用了生动吸引人的视觉风格，强调了剧本生成和媒体库支持创作独特故事的力量。视频展示了HeyGen的模板和场景，允许用户轻松定制他们的项目。欢快的音频补充了视觉效果，非常适合那些希望提升他们讲故事技巧的人。
提示 2
这个90秒的培训视频是为希望利用AI视频制作工具的教育工作者和培训师量身定制的。叙述重点介绍了配音生成和字幕/标题的技术方面，提供了创建教育内容的全面指南。视觉风格清晰且富有信息性，配有清晰的图形和库存图片来支持学习体验。HeyGen的宽高比调整和导出功能确保内容可以跨不同平台访问。
提示 3
沉浸在AI视频生成工具的技术世界中，这段为科技爱好者设计的2分钟视频深入讲述了可定制选项，突出了视频编辑工具的精确性和HeyGen媒体库的多功能性。视觉风格未来感十足且充满活力，配乐更是增强了技术主题。这段视频非常适合那些有兴趣探索AI在视频制作中的尖端能力的人。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
看着你的视频变得栩栩如生
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

创意引擎

没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

原生视频创作提示

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

端到端视频生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

具有结构和意图构建

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

评论

AI视频制作器的工作原理

使用我们的AI驱动视频制作器轻松创建令人惊叹的视频。按照这些简单的步骤，让您的想法变为现实。

1
Step 1
创建你的脚本
使用我们的AI视频生成工具开始制作一个引人入胜的脚本。这个功能可以帮助您将想法无缝转化为结构化的叙述，为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择你的AI头像
从多种AI化身中选择一个来代表你的内容。这项HeyGen的能力让你可以用一个与你品牌声音相符的虚拟主持人来个性化你的视频。
3
Step 3
添加旁白和字幕
通过配音制作和字幕增强您的视频。我们的工具生成自然听起来的配音和准确的字幕，确保您的信息传达清晰且易于理解。
4
Step 4
导出您的视频
一旦您的视频准备好了，就按照所需的宽高比进行导出。我们的用户友好界面使得调整设置并下载您的最终产品变得简单，无论是用于市场营销、培训还是说明目的。

用例

HeyGen通过提供用户友好的界面和强大的AI视频生成工具，彻底改变了AI视频创作的方式，使营销、培训和解释视频的生产变得无缝。有了HeyGen，您可以轻松地将文本转换成引人入胜的视频，利用剧本生成、配音制作和电影级镜头。

在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片

.

Effortlessly create dynamic social media content that captures attention and increases reach.

background image

常见问题

HeyGen的AI视频生成器是如何增强视频创作的？

HeyGen的人工智能视频生成器通过将脚本转换为带有AI化身和语音合成的引人入胜的视频，简化了视频创作过程。它的用户友好界面和定制选项使其成为创建营销、培训和解释视频的理想选择。

HeyGen 在文本到视频生成方面有哪些突出的特点使其成为首选？

HeyGen 在文本到视频生成方面表现出色，具备强大的脚本生成和配音制作能力。它还提供了一个丰富的媒体库，包含库存图片和视频，确保您的内容既充满活力又视觉吸引力十足。

HeyGen能支持在视频项目中使用电影级画面吗？

是的，HeyGen通过其广泛的媒体库和视频编辑工具支持电影级画面。这使用户能够将高质量的视觉效果融入他们的项目中，从而提升整体的制作价值。

HeyGen为品牌推广提供了哪些定制选项？

HeyGen 提供全面的品牌控制功能，允许用户使用标志、颜色和其他品牌特定元素来自定义视频。这确保了您的视频与品牌身份完美对齐。