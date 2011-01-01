人工智能 视频生成器：将文本转换成引人入胜的视频
轻松创建引人入胜的视频，配备AI虚拟形象和文字转视频功能，非常适合市场营销和培训。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这个面向内容创作者的60秒解说视频中，探索文本到视频生成器的创造潜力。这个叙述采用了生动吸引人的视觉风格，强调了剧本生成和媒体库支持创作独特故事的力量。视频展示了HeyGen的模板和场景，允许用户轻松定制他们的项目。欢快的音频补充了视觉效果，非常适合那些希望提升他们讲故事技巧的人。
这个90秒的培训视频是为希望利用AI视频制作工具的教育工作者和培训师量身定制的。叙述重点介绍了配音生成和字幕/标题的技术方面，提供了创建教育内容的全面指南。视觉风格清晰且富有信息性，配有清晰的图形和库存图片来支持学习体验。HeyGen的宽高比调整和导出功能确保内容可以跨不同平台访问。
沉浸在AI视频生成工具的技术世界中，这段为科技爱好者设计的2分钟视频深入讲述了可定制选项，突出了视频编辑工具的精确性和HeyGen媒体库的多功能性。视觉风格未来感十足且充满活力，配乐更是增强了技术主题。这段视频非常适合那些有兴趣探索AI在视频制作中的尖端能力的人。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen通过提供用户友好的界面和强大的AI视频生成工具，彻底改变了AI视频创作的方式，使营销、培训和解释视频的生产变得无缝。有了HeyGen，您可以轻松地将文本转换成引人入胜的视频，利用剧本生成、配音制作和电影级镜头。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Quickly produce compelling marketing videos that captivate audiences and drive engagement.
利用人工智能提升培训的参与度和保留率.
Enhance learning experiences by creating interactive training videos that improve retention and understanding.
常见问题
HeyGen的AI视频生成器是如何增强视频创作的？
HeyGen的人工智能视频生成器通过将脚本转换为带有AI化身和语音合成的引人入胜的视频，简化了视频创作过程。它的用户友好界面和定制选项使其成为创建营销、培训和解释视频的理想选择。
HeyGen 在文本到视频生成方面有哪些突出的特点使其成为首选？
HeyGen 在文本到视频生成方面表现出色，具备强大的脚本生成和配音制作能力。它还提供了一个丰富的媒体库，包含库存图片和视频，确保您的内容既充满活力又视觉吸引力十足。
HeyGen能支持在视频项目中使用电影级画面吗？
是的，HeyGen通过其广泛的媒体库和视频编辑工具支持电影级画面。这使用户能够将高质量的视觉效果融入他们的项目中，从而提升整体的制作价值。
HeyGen为品牌推广提供了哪些定制选项？
HeyGen 提供全面的品牌控制功能，允许用户使用标志、颜色和其他品牌特定元素来自定义视频。这确保了您的视频与品牌身份完美对齐。