AI视频广告创作工具：快速制作惊艳广告
轻松生成高转化率的视频广告，适用于社交平台，配有逼真的AI化身和语音克隆。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个面向D2C品牌和内容创作者的45秒感人视频，展示将真实的客户评价转化为强大的AI用户生成内容视频的影响。视觉风格应温暖亲切，结合真实产品镜头和AI演员传递真诚评价，配以友好清晰的旁白。强调从脚本到视频的文本转换如何让这些真实故事的创作变得简单。
为全球电商企业和营销机构设计一个60秒的信息视频，展示如何为国际市场本地化产品视频。视觉风格应干净专业，展示多样化产品，配以本地化字幕和文化相关的B-Roll镜头，由清晰的国际化旁白解说。展示平台在生成高级旁白和字幕/字幕方面的能力，以触及全球观众。
为新手营销人员和忙碌的企业家开发一个快节奏的30秒视频，突出使用HeyGen定制视频广告的速度和便捷性。视觉风格应充满活力和视觉丰富，展示在视频模板上快速拖放操作，配以生动的动画和激励背景音乐。重点介绍现成的模板和场景以及集成的媒体库/素材支持如何简化广告创作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的AI视频广告创作？
HeyGen通过将文本提示转化为引人注目的“视频广告”，赋予用户成为“AI视频广告创作工具”的能力，配有逼真的“AI演员”和丰富的“B-Roll”镜头。这个简化的过程使品牌和“内容创作者”能够高效地为各种“社交平台”创建成功的广告。
HeyGen能为我的视频广告创建引人入胜的AI演员吗？
是的，HeyGen可以生成“AI化身”“AI演员”，以多种“情感控制”和逼真的语音演绎您的脚本。这些可定制的“AI演员”非常适合制作有影响力的“产品视频”和引人入胜的“广告视频”。
HeyGen为广告视频提供哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的创意定制选项，允许您使用品牌的特定元素个性化您的“视频模板”。您可以使用“拖放编辑器”自定义您的视频广告，整合独特的“B-Roll”镜头，并创建动态的“故事板”序列以符合您的愿景。
HeyGen支持AI用户生成内容视频的制作吗？
当然，HeyGen促进了真实感十足的“AI用户生成内容视频”的制作，以进行有效的营销活动。此功能允许企业生成相关的“客户评价”和用户生成内容，增强在“社交平台”上的可信度和参与度。