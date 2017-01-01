AI视频广告创作工具：快速制作惊艳广告

轻松生成高转化率的视频广告，适用于社交平台，配有逼真的AI化身和语音克隆。

创建一个针对小企业主和营销专业人士的30秒动态视频，展示HeyGen的AI视频广告创作工具如何将创意转化为引人入胜的AI广告。视觉风格应简洁现代，展示多样化的AI化身无缝融入专业场景，配以积极向上的激励音乐。突出AI化身在传递有力信息时的轻松表现。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个面向D2C品牌和内容创作者的45秒感人视频，展示将真实的客户评价转化为强大的AI用户生成内容视频的影响。视觉风格应温暖亲切，结合真实产品镜头和AI演员传递真诚评价，配以友好清晰的旁白。强调从脚本到视频的文本转换如何让这些真实故事的创作变得简单。
示例提示词2
为全球电商企业和营销机构设计一个60秒的信息视频，展示如何为国际市场本地化产品视频。视觉风格应干净专业，展示多样化产品，配以本地化字幕和文化相关的B-Roll镜头，由清晰的国际化旁白解说。展示平台在生成高级旁白和字幕/字幕方面的能力，以触及全球观众。
示例提示词3
为新手营销人员和忙碌的企业家开发一个快节奏的30秒视频，突出使用HeyGen定制视频广告的速度和便捷性。视觉风格应充满活力和视觉丰富，展示在视频模板上快速拖放操作，配以生动的动画和激励背景音乐。重点介绍现成的模板和场景以及集成的媒体库/素材支持如何简化广告创作过程。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI视频广告创作工具的工作原理

通过轻松创建引人注目的视频广告来转变您的营销策略，旨在吸引注意力并在所有社交平台上推动结果。

1
Step 1
创建您的概念
通过文本提示或产品链接输入您的广告脚本，或从大量视频模板中选择以启动您的创意过程。
2
Step 2
选择您的AI人才
选择一个AI化身或AI演员来传达您的信息，或利用语音克隆以获得个性化和真实的效果。
3
Step 3
添加视觉效果和润色
使用用户友好的拖放编辑器进行无缝调整，增强您的广告，添加相关的B-Roll镜头、产品视频和动态AI编辑。
4
Step 4
导出和本地化
完成您的AI生成视频广告，然后以所需格式导出，准备好以每种语言进行本地化，以便在社交平台上实现全球覆盖。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发引人入胜的客户评价视频广告

将客户成功故事和评价转化为引人入胜的AI视频，以建立信任并鼓励购买。

常见问题

HeyGen如何提升我的AI视频广告创作？

HeyGen通过将文本提示转化为引人注目的“视频广告”，赋予用户成为“AI视频广告创作工具”的能力，配有逼真的“AI演员”和丰富的“B-Roll”镜头。这个简化的过程使品牌和“内容创作者”能够高效地为各种“社交平台”创建成功的广告。

HeyGen能为我的视频广告创建引人入胜的AI演员吗？

是的，HeyGen可以生成“AI化身”“AI演员”，以多种“情感控制”和逼真的语音演绎您的脚本。这些可定制的“AI演员”非常适合制作有影响力的“产品视频”和引人入胜的“广告视频”。

HeyGen为广告视频提供哪些创意定制选项？

HeyGen提供广泛的创意定制选项，允许您使用品牌的特定元素个性化您的“视频模板”。您可以使用“拖放编辑器”自定义您的视频广告，整合独特的“B-Roll”镜头，并创建动态的“故事板”序列以符合您的愿景。

HeyGen支持AI用户生成内容视频的制作吗？

当然，HeyGen促进了真实感十足的“AI用户生成内容视频”的制作，以进行有效的营销活动。此功能允许企业生成相关的“客户评价”和用户生成内容，增强在“社交平台”上的可信度和参与度。