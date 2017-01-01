AI UGC视频生成器：快速创建引人入胜的内容
轻松生成引人注目的UGC视频。我们的先进AI化身通过逼真的演示将您的脚本变为现实。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一个电商品牌开发一个专业的45秒“产品视频”，利用HeyGen的“AI化身”来呈现对新科技产品的公正、清晰的评价。该视频应吸引寻求高效内容解决方案的电商品牌和产品营销人员，保持简洁、可信和信息丰富的视觉风格，并配以清晰、自信的旁白。
制作一个充满活力的15秒“AI Instagram短视频”广告，展示“AI视频创作”的速度和创意，用于热门内容。这个快速、视觉动态的作品，旨在激励社交媒体经理和内容创作者，使用HeyGen的“模板和场景”中的流行音效来激发快速内容生成。
设计一个权威的60秒“视频广告”宣传活动，解释“AI UGC视频生成器”在多种营销目标中的多功能性。这个具有说服力和解决方案导向的视频，针对营销机构和数字广告商，应该具备高质量的视觉效果，并利用HeyGen的“语音生成”来传达清晰、有影响力的信息，配以引人入胜的音频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI化身增强创意视频创作？
HeyGen通过利用先进的AI化身，帮助用户制作引人入胜的创作者风格视频，这些化身可以根据您的品牌美学进行定制。我们的平台允许个性化的外观和表情，使您的创意视频内容真正独特。
HeyGen在从文本生成视频方面提供了哪些创意能力？
HeyGen使用复杂的AI文本转语音和AI化身将您的书面脚本转化为动态视频内容。平台包括一个AI脚本编写器，帮助完善您的想法，确保从概念到引人入胜的AI视频创作的无缝过渡，配以丰富的动画和视觉效果。
HeyGen能否为营销活动制作高质量的产品视频和视频广告？
当然可以，HeyGen专为生成专业的产品视频和引人注目的视频广告而设计，适用于各种营销活动。我们的平台允许您整合引人入胜的B-roll、动画和视觉效果，以有效吸引观众的注意力。
企业如何使用HeyGen定制视频的外观和风格？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许企业通过标志、颜色和特定的视觉元素定制视频的外观和风格。您可以从各种模板和场景中进行选择，并从我们的音乐库中整合背景音频，以获得精美的最终产品。