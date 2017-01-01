AI UGC生成器：真实的创作者风格视频
从文本转视频脚本轻松生成高质量的UGC广告，赋予您完全的创作控制并节省时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
展示一个引人入胜的45秒产品视频如何提升电商品牌。针对电商企业和产品营销人员，这个视频应展示HeyGen的AI化身以精致而真实的视觉风格呈现产品，配以温暖、对话式的音频，完美结合媒体库/素材支持的B-roll镜头以突出关键特性。
创建一个引人注目的60秒UGC广告，在社交媒体上吸引注意力。专为数字广告商和社交媒体营销人员设计，这个快节奏且时尚的视频应利用HeyGen的AI演员传递热情的信息，利用多样的模板和场景展示产品或服务，并通过易于阅读的字幕/说明文字增强最大覆盖面。
突出AI UGC生成器在一个动态30秒广告中提供的创作自由。这个激励人心的视频，专为内容创作者和营销机构量身定制，应采用现代美学和自信的音频语调，展示用户如何通过轻松调整纵横比大小和导出到各种平台来实现完全的创作控制，同时从文本转视频脚本开始。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的UGC广告活动？
HeyGen通过生成多样化的AI化身，帮助您创建引人入胜且看似自然的UGC广告。您可以轻松地将脚本转化为吸引人的创作者风格视频，确保您的内容脱颖而出并与观众产生共鸣。
HeyGen是否为产品视频提供广泛的创作控制？
是的，HeyGen提供完全的创作控制来制作出色的产品视频。其内置编辑器允许您自定义模板、整合自己的B-roll，并应用品牌控制，以专业的方式有效地突出您的产品。
HeyGen将文本转化为视频内容的过程是什么？
HeyGen使用先进的AI无缝地将您的文本脚本转化为动态视频内容。您可以生成逼真的旁白，添加自动字幕以提高可访问性，并利用多语言支持轻松扩展全球影响力。
我可以自定义HeyGen创建的视频的视觉风格和品牌吗？
当然可以。HeyGen允许您通过全面的品牌控制保持一致的品牌形象，包括标志整合和自定义配色方案。您可以利用各种模板和纵横比选项，确保每个视频完美契合您的品牌美学。