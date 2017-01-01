AI翻译就绪生成器：全球内容，瞬间实现
快速生成超过100种语言的准确字幕/说明，使您的内容在全球范围内可访问和理解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的动态视频，面向内容创作者和在线教育者，展示实时AI翻译的强大功能，提供如真人般的翻译效果。视觉美学应充满活力和吸引力，结合现代图形和快速剪辑，配以充满活力的配乐和友好、对话式的声音。强调HeyGen的“语音生成”功能如何使多语言内容创作变得自然且易于实现。
制作一个60秒的精致视频，专为媒体机构和视频制作团队设计，突出HeyGen作为多格式翻译器的多功能性，实现无缝视频翻译。视觉和音频风格应时尚高科技，配以精美的动画和复杂的数据可视化，伴随清晰权威的解说和低调的背景音乐。展示使用HeyGen的“AI化身”如何以真实的表情呈现多样化的翻译内容。
构建一个40秒的信息视频，面向企业沟通经理和人力资源专业人士，解释如何通过实时翻译轻松实现跨越100多种语言的沟通。视觉呈现需要简洁且具有企业风格，使用清晰的信息图表和专业的库存镜头，配以精确、令人安心的声音和柔和的背景音乐。展示HeyGen的“模板和场景”如何快速创建一致且高质量的翻译信息，用于内部和外部沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我为全球观众创建视频内容？
HeyGen通过生成高质量的视频内容，结合AI化身和如真人般的AI语音，赋予创作者接触全球观众的能力。其功能简化了本地化工作，使您的内容在多种语言环境中可访问，从而扩大您的全球影响力。
HeyGen是否提供多语言的AI语音用于视频内容？
是的，HeyGen提供强大的语音生成功能，使您能够创建多种语言的AI语音。这一功能确保您的信息能够以高质量、如真人般的翻译声音真实地与全球观众产生共鸣。
HeyGen能否生成字幕和说明以增强可访问性？
当然，HeyGen可以自动为您的视频内容生成精确的字幕和说明，大大增强了可访问性。此功能不仅拓宽了不同观众对您内容的理解，还支持多格式翻译工作流程。
是什么让HeyGen成为现代内容的“AI翻译就绪生成器”？
HeyGen通过提供可定制的AI化身、动态文本到视频生成和多功能AI语音，成为“AI翻译就绪生成器”。这些功能生成的内容结构完美，适合后续的本地化，包括多语言支持和高质量字幕，以实现全球覆盖。