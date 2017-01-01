制作一个45秒的激励视频，目标受众为小企业主和市场营销专业人士，展示HeyGen的AI翻译工具如何实现前所未有的全球覆盖。视觉风格应专业且简洁，呈现国际商务的励志场景，配以积极向上的背景音乐和自信的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将您的信息转化为引人入胜的视觉故事。

