AI培训视频创作者：快速构建引人入胜的课程
通过创建强大的培训视频，提升学习者的参与度，这些视频采用逼真的AI虚拟形象，改变您的教育方式。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个吸引人的30秒营销视频，面向小企业主和营销经理，采用明亮、动态的视觉效果和轻松友好的配音。该视频应突出使用HeyGen的预制模板和场景创建AI视频的简便性，展示如何轻松制作专业内容。
想象为企业人力资源和学习与发展专业人士制作一个60秒的内部培训视频，作为新员工入职培训的有效AI培训视频创作者。该视频将展示清晰、信息丰富的视觉效果和冷静、权威的AI声音，利用HeyGen强大的配音生成功能，确保重要视频文档的一致高质量音频。
构思一个动态的15秒社交媒体视频，目标是内容创作者和社交媒体经理，采用快速、视觉冲击力强的现代图形和充满活力的声音。这个短片应有力地展示如何通过文本提示快速创建AI视频，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能无缝优化适用于各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建AI视频？
HeyGen是一款创新的AI视频生成器，可以将您的文本提示转化为精美的视频内容。利用强大的文本转视频技术，HeyGen简化了为各种平台创建引人入胜的营销视频和解释视频的过程。
HeyGen提供哪些类型的AI虚拟形象？
HeyGen提供多样化的高质量AI虚拟形象，旨在赋予您的信息生命。这些逼真的AI虚拟形象可以传达您的脚本，增强培训视频和社交媒体视频的人性化效果。
HeyGen是否提供预制模板以简化视频制作？
是的，HeyGen拥有丰富的预制模板和场景库，加速您的视频创作过程。这些模板非常适合快速制作专业的解释视频、社交媒体视频或全面的视频文档。
HeyGen能否生成AI声音并去除视频背景？
当然，HeyGen包含先进的AI语音生成器，为您的视频提供自然的旁白。此外，您可以轻松去除背景，确保您的AI视频保持精美和专业的外观。