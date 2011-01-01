AI培训视频创作者：快速构建引人入胜的课程

通过创建强大的培训视频，提升学习者的参与度，这些视频采用逼真的AI虚拟形象，改变您的教育方式。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

设计一个吸引人的30秒营销视频，面向小企业主和营销经理，采用明亮、动态的视觉效果和轻松友好的配音。该视频应突出使用HeyGen的预制模板和场景创建AI视频的简便性，展示如何轻松制作专业内容。
想象为企业人力资源和学习与发展专业人士制作一个60秒的内部培训视频，作为新员工入职培训的有效AI培训视频创作者。该视频将展示清晰、信息丰富的视觉效果和冷静、权威的AI声音，利用HeyGen强大的配音生成功能，确保重要视频文档的一致高质量音频。
构思一个动态的15秒社交媒体视频，目标是内容创作者和社交媒体经理，采用快速、视觉冲击力强的现代图形和充满活力的声音。这个短片应有力地展示如何通过文本提示快速创建AI视频，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能无缝优化适用于各种平台。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI培训视频创作者的工作原理

轻松将您的脚本转化为引人入胜的专业培训视频，使用AI虚拟形象和先进的文本转视频功能。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先输入您的培训内容或脚本。我们的平台使用先进的文本转视频技术，将您的文本转换为AI主持人的口语。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的逼真AI虚拟形象库中选择一个作为您培训的面孔。您还可以自定义他们的外观和声音以匹配您的品牌。
3
Step 3
添加视觉效果和音乐
通过我们的媒体库中的背景音乐、图片和视频剪辑或上传您自己的素材来增强您的视频。利用预制模板进行快速定制。
4
Step 4
导出您的培训视频
完成您的视频，选择您喜欢的纵横比和质量设置。导出后，您的高质量培训视频即可立即分享和部署。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题

轻松将复杂的主题，如医学主题，转化为清晰有效的教育视频，以便更好地理解。

常见问题

HeyGen如何帮助我高效创建AI视频？

HeyGen是一款创新的AI视频生成器，可以将您的文本提示转化为精美的视频内容。利用强大的文本转视频技术，HeyGen简化了为各种平台创建引人入胜的营销视频和解释视频的过程。

HeyGen提供哪些类型的AI虚拟形象？

HeyGen提供多样化的高质量AI虚拟形象，旨在赋予您的信息生命。这些逼真的AI虚拟形象可以传达您的脚本，增强培训视频和社交媒体视频的人性化效果。

HeyGen是否提供预制模板以简化视频制作？

是的，HeyGen拥有丰富的预制模板和场景库，加速您的视频创作过程。这些模板非常适合快速制作专业的解释视频、社交媒体视频或全面的视频文档。

HeyGen能否生成AI声音并去除视频背景？

当然，HeyGen包含先进的AI语音生成器，为您的视频提供自然的旁白。此外，您可以轻松去除背景，确保您的AI视频保持精美和专业的外观。