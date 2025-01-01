AI培训课程视频生成器：创建引人入胜的课程

使用我们的AI培训课程视频生成器，轻松创建专业教育视频，利用强大的从脚本到视频功能。

101/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个30秒的动画教育视频，用于社交媒体平台，旨在向广泛受众简单解释一个新概念。视觉风格应鲜艳且卡通化，配以轻快友好的旁白，展示HeyGen的从脚本到视频的快速内容创建功能。
示例提示词2
制作一个60秒的说明视频，专为新员工入职培训而设计，说明公司政策或软件使用的关键点。采用简洁的信息图表驱动的视觉风格，配以平静的解释性旁白，强调HeyGen强大的语音生成能力，以实现一致的品牌沟通。
示例提示词3
制作一个简洁的15秒AI视频生成器广告，展示使用预设计视频模板创建营销片段的速度。视觉美学应快速切换，结合吸引人的库存镜头，并配有充满活力的背景音乐，突出HeyGen广泛的媒体库/库存支持。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI培训课程视频生成器的工作原理

只需几个简单步骤，即可轻松将您的培训材料转化为引人入胜的专业视频课程，增强学习和记忆。

1
Step 1
创建您的培训脚本
将您的培训内容直接粘贴到编辑器中。我们的AI利用您的文本进行无缝的从文本到视频的创建，形成课程的核心。
2
Step 2
选择您的AI主持人
作为教育视频制作工具，从多样的专业AI化身库中选择一个来呈现您的内容，为您的培训增添动态和吸引力。
3
Step 3
添加引人入胜的旁白
使用我们强大的语音生成功能，为您的内容增添自然的旁白，使您的培训课程更具可访问性和动态性。
4
Step 4
导出您的最终视频
查看您完成的AI生成视频，并以所需的纵横比导出，准备立即分发给您的学习者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态说明视频

.

创建生动且令人难忘的视频课程，通过AI讲故事简化复杂主题并使教育内容栩栩如生。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI生成视频的创建？

HeyGen使用户能够轻松将文本转化为专业质量的AI生成视频。我们的平台利用先进的AI化身和从文本到视频的创建能力，简化了从脚本到最终视频的整个制作过程。

HeyGen可以用作L&D团队的AI培训课程视频生成器吗？

当然可以，HeyGen是一个理想的AI培训课程视频生成器，非常适合需要创建引人入胜的教育视频的L&D团队。通过广泛的可定制视频模板，HeyGen帮助您快速制作高质量的说明视频，用于员工入职和培训。

HeyGen提供哪些功能来定制视频中的AI视觉效果和品牌？

HeyGen提供强大的编辑工具，完全定制您的AI视觉效果。您可以加入品牌元素，如标志和颜色，甚至使用AI语音生成器定制旁白，确保您的AI生成视频完美契合您的品牌形象。

使用HeyGen可以多快制作动画教育视频？

HeyGen显著加快了动画教育视频的制作速度，允许快速从文本到视频的创建。我们直观的AI视频生成器让您快速开发适用于各种应用的动态内容，从内部培训到社交媒体活动。