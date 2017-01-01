制作一段90秒的技术概述视频，面向旅行社和营销专业人士，展示HeyGen的AI旅游视频生成器如何简化目的地内容创作。视觉风格应精致且信息丰富，包含各种旅游地点的动态镜头，并配以HeyGen的语音生成技术生成的清晰、权威的旁白。突出从脚本到视频的轻松转换，以及平台如何利用其媒体库中的现有库存照片和视频进行丰富的视觉叙事。

