AI推荐视频生成器：创建真实的客户故事
使用AI化身生成专业质量的客户推荐，立即建立信任和参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的精美推荐视频集锦，目标是数字营销人员和电商品牌，适用于付费广告和着陆页。该视频应节奏快且富有启发性，展示多个由多样化AI化身呈现的简短客户推荐，展示HeyGen的AI推荐视频生成器如何轻松制作专业质量的内容。
开发一个60秒的专业推荐视频，专为潜在B2B客户量身定制，旨在建立信任并展示解决方案的影响力。视觉风格应权威且清晰，配有平静的旁白和字幕/标题突出关键点，使用户能够使用HeyGen的推荐视频制作工具创建专业质量的推荐视频。
制作一个充满活力的30秒视频，庆祝新产品或功能的发布，结合热情的客户推荐以吸引现有客户和早期采用者。视觉风格应鲜艳且庆祝性，配以轻快的音乐，并使用HeyGen的可定制模板轻松创建，以制作引人注目的内容并简化视频营销自动化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建专业质量的推荐视频？
HeyGen作为一个先进的“AI推荐视频生成器”，使您能够快速“创建推荐视频”并达到“专业质量”。您可以利用“可定制模板”和“AI编辑工具”来“打造引人入胜的叙述”，无需丰富的视频制作经验。
HeyGen如何通过客户推荐帮助企业建立信任并提高参与度？
HeyGen将书面反馈转化为引人入胜的“客户推荐”，使用逼真的“说话头化身”和无缝的旁白生成。这个强大的“AI视频生成器”通过以动态、专业的格式呈现真实的故事，帮助您“建立信任”和“提高参与度”。
HeyGen提供哪些功能来定制适用于不同平台或活动（如付费广告）的推荐视频？
HeyGen提供强大的“可定制模板”和品牌控制，确保您的推荐视频与品牌形象一致。您可以利用“多语言字幕”和纵横比调整来优化适用于各种平台的内容，包括高影响力的“付费广告”。
HeyGen的AI视频生成器能否简化从文本制作高质量AI推荐视频的过程？
当然，HeyGen显著简化了“AI推荐视频”的创建。我们的平台使用先进的从文本到视频技术和逼真的“AI化身”直接将您的脚本转换为视频，使其成为一个直观的“AI视频生成器”，轻松制作引人入胜的内容。