AI教学视频生成器：打造引人入胜的学习体验

利用先进的AI旁白，将脚本瞬间转化为引人入胜的教育视频，带来无缝的学习体验。

想象一个45秒的动态且友好的视频，面向忙碌的教育工作者，帮助他们为学生制作引人入胜的教育视频。视觉风格应现代简洁，采用明亮的色彩和简单的动画，而音频则应是热情且清晰的旁白。该视频将展示如何快速制作引人入胜的课程，突出HeyGen强大的AI虚拟形象功能，让课程生动呈现，无需复杂的拍摄。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的专业解说视频，专为在线课程创作者和主题专家设计，展示AI教学视频生成器如何简化内容制作。视觉美学应简洁且信息丰富，使用干净的图形和无缝的过渡，配以权威但亲切的旁白。这个短视频将展示如何利用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面材料高效转化为精美的内容，瞬间将复杂主题转化为易于理解的教育视频。
示例提示词2
开发一个30秒的生动动画教育视频，针对K-12内容创作者和电子学习设计师，强调丰富动画图形的创意可能性。视觉风格必须活泼，具有动态角色动画和多样的色彩搭配，配以轻快且鼓舞人心的旁白。此作品将展示用户如何轻松使用HeyGen的模板和场景功能自定义预设计布局，制作出吸引年轻学习者的生动动画教育视频。
示例提示词3
为全球教育工作者和组织创建一个50秒的包容且专业的视频，面向多元化学习者，聚焦多语言教育的力量。视觉和音频风格应简洁，配以柔和、吸引人的背景音乐和清晰简洁的视觉效果，传达可访问性，具有易于阅读的屏幕文本。该视频将展示如何通过HeyGen的字幕/说明功能高效地为教育内容增加全球影响力，使每个AI教育视频制作努力都能被更广泛的观众所接受。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI教学视频生成器的工作原理

利用AI将您的教育内容转化为动态视频。我们的生成器简化了创作过程，让您快速专业地制作引人入胜的课程。

1
Step 1
创建您的脚本和角色
首先提供您的教育内容。然后，从专业教师虚拟形象中选择一个来讲述您的课程，使您的脚本生动呈现。
2
Step 2
选择视觉效果和旁白
通过选择现成的视频模板并添加丰富的媒体来增强您的内容。使用先进的AI技术生成逼真的旁白，清晰地表达您的课程。
3
Step 3
应用增强和本地化
通过自动字幕提高视频的可访问性。为全球观众调整您的内容，提供多语言教育选项，使学习对所有人都可及。
4
Step 4
导出您的引人入胜的视频
完成并生成您的视频，确保以4k质量快速渲染。完成后，轻松在各个平台上分享您精心制作的教育内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的教育主题

.

将复杂的主题转化为易于理解的教育视频，简化各学科学生的学习过程。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的教育视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI教学视频生成器，允许用户将脚本转化为具有专业AI虚拟形象的引人入胜的教育视频。这简化了教育工作者和内容创作者的创作过程。

我可以使用HeyGen快速制作动画教育视频吗？

当然可以！HeyGen支持快速的文本到视频创建，利用多种视频模板和丰富的动画图形制作引人入胜的动画教育视频。您可以轻松自定义元素以适应您的课程。

有哪些创意资产可以增强我的教育内容？

HeyGen提供了丰富的创意资产库，包括多样的AI虚拟形象、丰富的动画图形和无限的教学背景，使您的教育视频在视觉上更具动感。这些元素易于自定义，确保您的内容脱颖而出。

HeyGen是否支持多语言教育内容的多样化旁白？

是的，HeyGen提供多语言的高级AI旁白，非常适合多语言教育。这一功能确保您的教育视频能够通过高质量的音频有效地覆盖更广泛的全球观众。