AI支持视频生成器：快速创建惊艳视频
通过预制模板和场景简化视频创作，快速生成高质量的营销和解释视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人入胜的90秒解释视频，面向产品经理和技术培训师，详细介绍自动化内容创建对产品更新的好处。采用富有吸引力的信息图表驱动的视觉风格，配合动态过渡和充满活力、权威的女性旁白，搭配企业背景音乐。通过使用HeyGen的AI虚拟形象，这个AI文本到视频生成器可以快速生成专业的AI生成视频，简化培训工作流程。
为IT专业人员和系统管理员开发一个全面的2分钟教程，说明安全网络配置的设置。视觉美学应包含详细的屏幕录制，结合3D动画元素，精确突出关键配置点，配以平静、教育性的旁白，并辅以细微的环境音效。关键在于，HeyGen的字幕/说明功能将确保这一复杂主题的可访问性，展示生成式AI视频工具对AI视频编辑器的强大支持。
设想一个简洁的45秒入职视频，面向SaaS公司，展示HeyGen在创建用户友好产品介绍方面的高效性。视频应采用现代、极简设计，结合粗体文字覆盖和插图图标，配以友好、鼓励的旁白和柔和、激励的音乐曲目。此制作将利用HeyGen的模板和场景快速组装一个有影响力的解释视频，展示AI视频生成器的无缝体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何从文本创建逼真的AI生成视频？
HeyGen利用先进的AI文本到视频生成器，将您的脚本转化为动态的AI生成视频，配有栩栩如生的AI虚拟形象。这包括超过40种语言的准确唇同步功能，使专业内容创作高效且易于访问。
HeyGen为AI生成视频提供哪些编辑和自定义工具？
HeyGen提供全面的AI视频编辑器功能，允许您通过品牌控制（如自定义标志和颜色）来定制AI生成视频。用户还可以调整纵横比，并以适合各种平台的最高分辨率导出视频。
HeyGen能否帮助创建多样化的企业视频内容？
当然可以，HeyGen作为一个多功能的AI支持视频生成器，允许用户制作各种内容，如宣传视频和解释视频。该平台提供预制模板和工具来构建自定义场景，简化您的视频生成工作流程。
HeyGen是否允许对AI生成视频进行高级视觉控制？
是的，HeyGen集成了强大的摄像机控制，提供动态镜头和创意构图选项。此外，它支持将静态图像转换为引人入胜的视频内容，增强视觉故事讲述和制作灵活性。