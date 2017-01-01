当然可以，HeyGen提供广泛的选项来定制您的解说指南，确保它们完美契合您的品牌形象。您可以使用即用模板和场景，结合您的品牌控制如标志和颜色，并访问丰富的媒体库以生成独特的视觉故事。此外，我们的平台支持纵横比调整和多种导出选项，以满足您的分发需求。