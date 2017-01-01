AI故事板生成器：即时视觉故事创作
加速您的创作过程，使用AI化身设计详细的故事板。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和视频制作团队制作一个90秒的教学视频，展示现代视频前期制作的无缝集成工作流程。视觉风格应干净专业，配以友好且信息丰富的旁白，演示HeyGen的AI化身如何根据您的剧本赋予角色生命，利用AI剧本助手快速进行角色定制，提高故事板制作效率。
开发一个45秒的活力视频，面向新接触视频制作的小企业主和教育工作者。采用明亮、吸引人的动画风格，配以欢快的背景音乐和清晰的解说，突出即时故事板创建的简单性。强调HeyGen的模板和场景功能如何提供用户友好的界面，让任何人无需广泛的设计技能即可快速勾勒出他们的视频创意，简化整体故事板制作过程。
为动画艺术家和游戏开发者制作一个2分钟的详细演练视频，探索预可视化工具。视频应包含详细的高保真图形，配以复杂的技术旁白，展示HeyGen的语音生成如何解释复杂的角色动作。演示AI故事板生成器如何实现精确控制，包括高级姿势工具功能，以实现角色一致性，并为每个故事板面板生成高质量图像，增强早期概念的视觉保真度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI故事板生成器如何提升视频制作？
HeyGen的AI故事板生成器通过将剧本转化为详细的视觉故事板来简化整个创作过程。它提供了集成的工作流程和用户友好的界面，使即时故事板创建加速您的视频项目规划。
HeyGen为视觉故事创作提供了哪些高级AI功能？
HeyGen利用先进的AI图像生成器来创建高质量图像，并支持强大的角色定制。这确保了故事板中的角色一致性，并通过生成填充等功能支持复杂的视觉故事创作。
我可以在HeyGen中协作和分享我的故事板吗？
可以，HeyGen支持无缝协作，允许用户通过可分享链接轻松与团队成员分享故事板。这个集成的编辑体验还允许您以多种格式导出最终的故事板以供进一步使用。
HeyGen的从剧本到故事板功能如何运作？
HeyGen的从剧本到故事板功能利用先进的AI技术智能地将您的书面剧本转化为视觉序列。它采用自动镜头检测和智能场景构图，快速从文本输入生成全面的故事板。