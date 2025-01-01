AI员工简报视频制作工具：提升内部沟通

通过文本转视频快速创建引人入胜的内部沟通，提升信息保留。

151/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个2分钟的AI解释视频，面向开发人员和技术经理，详细介绍我们新API集成的复杂工作流程，展示我们AI视频平台的能力。视觉设计应包含动画图表、代码片段和未来感、数据驱动的美学风格，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的引人入胜的教育性旁白。利用AI化身清晰地呈现复杂信息，通过媒体库/库存支持的相关视觉效果增强此员工培训视频。
示例提示词2
设计一个60秒的AI教学视频，针对新技术员工和IT支持人员，指导他们完成我们最新企业系统的初始设置过程，展示AI视频生成器如何简化技术入职。视觉风格必须是清晰的、逐步的演练，具有明亮的UI元素，并以友好和指导性的音频语调传达。利用HeyGen的可定制模板和场景加快制作，并通过使用纵横比调整和多平台导出确保在各种设备上的最佳观看效果，使其成为有效的入职视频。
示例提示词3
开发一个45秒的紧急AI员工简报视频，面向所有技术人员，宣布一个关键的安全补丁并概述其立即实施步骤，以确保顺利部署和信息保留。这个重要的公司公告视频需要使用大胆的图形和清晰的文字覆盖的资讯型视觉风格，配以直接和专业的音频语调。通过使用HeyGen的文本转视频功能快速创建内容，并辅以自动字幕/说明，确保每个细节都被准确传达，以保证普遍理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI员工简报视频制作工具如何运作

使用AI快速制作专业的员工简报视频。通过无缝的端到端流程制作引人入胜的更新并增强信息保留。

1
Step 1
创建您的脚本
直接将您的内部沟通信息粘贴或输入平台。我们的文本转视频功能将您的文字转化为基础视频结构，准备进一步定制。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真AI化身中选择一位作为您员工简报的主持人。这为您的视频增添了专业且引人入胜的人性化触感，无需相机或工作室。
3
Step 3
应用品牌元素
使用我们的品牌控制（标志、颜色）融入公司的视觉识别。自定义背景，添加您的标志，并使视频的美学与您的内部沟通指南保持一致，以获得一致的外观。
4
Step 4
导出并分享
生成最终的员工简报视频，自动添加字幕/说明以提高可访问性。以您所需的格式导出，准备在您的内部渠道中分享，确保广泛的覆盖和信息保留。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递引人入胜的公司公告

.

将常规公告和更新转变为引人入胜的、激励人心的视频，深深打动您的整个团队。

background image

常见问题

HeyGen如何促进从文本生成AI视频？

HeyGen通过先进的文本转视频技术，将您的脚本转化为精美的AI员工简报视频。我们的平台利用逼真的AI化身传达您的信息，使过程高效且引人入胜。

HeyGen为视频内容提供哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志、颜色和字体融入可定制的模板中。这确保您的AI员工简报视频在所有内部沟通中保持一致的品牌形象，促进符合公司标准的端到端视频生成。

HeyGen是否包含视频可访问性和格式灵活性的功能？

是的，HeyGen支持自动字幕/说明，以增强观众的可访问性和信息保留。我们的平台还支持纵横比调整和多种导出选项，确保您的AI视频内容在不同的观看平台和设备上得到优化。

HeyGen如何帮助创建引人入胜的公司公告视频？

HeyGen通过其直观的AI员工简报视频制作工具简化了引人入胜的更新和公司公告视频的创建。通过Prompt-Native视频创建，您可以快速生成专业视频，有效地向团队传达重要信息，改善内部沟通。