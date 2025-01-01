您的AI员工简报视频生成器，实时更新

轻松创建引人入胜的公司公告和培训视频，使用文本转视频功能提高信息保留率。

125/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段2分钟的新员工入职欢迎视频，利用“AI视频生成器”介绍公司文化和关键系统。视觉美学应友好且吸引人，展示多样化的“AI化身”在各种虚拟办公环境中互动。温暖且鼓舞人心的旁白将为新员工营造积极的氛围，同时使用HeyGen的AI化身。
示例提示词2
制作一段60秒的公司公告视频，面向所有员工，重点介绍新的网络安全协议。这个“文本转视频生成器”将快速创建现代、信息丰富的视觉风格，结合公司品牌和清晰的数据点。音频应自信且权威，并辅以HeyGen的字幕/说明文字，以增强内部沟通的可访问性和信息保留。
示例提示词3
设计一段1分钟的教学视频，向技术支持人员解释复杂的新故障排除流程。该视频基于“AI视频平台”构建，采用逐步演示的视觉风格，配有清晰的屏幕指示和注释。音频将保持冷静和精准，确保易于理解，并利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以便在多个内部平台上分发。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI员工简报视频生成器的工作原理

快速将您的内部沟通转化为引人入胜、专业的AI员工简报视频，向您的团队传达信息并引起共鸣。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的简报文本输入生成器。我们先进的文本转视频功能将把您的书面内容转化为动态的视频叙述，准备制作。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择来代表您的信息。这些说话的头像提供了专业且易于接近的形象，增强员工的信息保留。
3
Step 3
应用自定义品牌
使用品牌控制来定制您的视频，使其与公司的形象一致。添加标志、特定颜色和背景音乐，确保您的员工简报视频独具特色。
4
Step 4
导出您的简报视频
一旦满意，生成您的AI生成视频。它已准备好在您的内部沟通渠道中分享，为您的整个团队提供清晰一致的信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

发布引人入胜的公司公告

.

制作引人注目的公司公告视频和激励信息，与员工产生共鸣，营造积极的工作环境。

background image

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的创作过程？

HeyGen利用先进的AI视频生成器，将文本脚本轻松转化为专业视频。我们的文本转视频生成器允许用户输入内容，并通过AI驱动的视觉效果和旁白将其生动呈现，简化您的内容制作流程。

HeyGen在视频旁白和视觉效果方面提供了哪些AI功能？

HeyGen集成了先进的AI化身和AI语音生成器，提供动态的视频旁白。您可以从多样化的AI化身中选择来传达信息，配以自然的语音旁白，提升员工培训视频或内部沟通的参与度。

我可以在HeyGen中自定义AI生成视频的外观吗？

可以，HeyGen提供广泛的品牌控制和可自定义的模板，确保您的AI员工简报视频与公司形象一致。您可以轻松添加标志、品牌颜色，并使用各种视频编辑工具创建精美的品牌内容。

使用HeyGen的AI平台创建的视频有哪些输出选项？

HeyGen的AI视频平台允许您将最终视频导出为MP4等标准格式，适用于各种用途。您还可以利用智能分享功能和纵横比调整功能，确保您的内容在任何平台上都得到优化，从公司公告到社交媒体。