您的AI员工简报视频生成器，实时更新
轻松创建引人入胜的公司公告和培训视频，使用文本转视频功能提高信息保留率。
开发一段2分钟的新员工入职欢迎视频，利用“AI视频生成器”介绍公司文化和关键系统。视觉美学应友好且吸引人，展示多样化的“AI化身”在各种虚拟办公环境中互动。温暖且鼓舞人心的旁白将为新员工营造积极的氛围，同时使用HeyGen的AI化身。
制作一段60秒的公司公告视频，面向所有员工，重点介绍新的网络安全协议。这个“文本转视频生成器”将快速创建现代、信息丰富的视觉风格，结合公司品牌和清晰的数据点。音频应自信且权威，并辅以HeyGen的字幕/说明文字，以增强内部沟通的可访问性和信息保留。
设计一段1分钟的教学视频，向技术支持人员解释复杂的新故障排除流程。该视频基于“AI视频平台”构建，采用逐步演示的视觉风格，配有清晰的屏幕指示和注释。音频将保持冷静和精准，确保易于理解，并利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以便在多个内部平台上分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作过程？
HeyGen利用先进的AI视频生成器，将文本脚本轻松转化为专业视频。我们的文本转视频生成器允许用户输入内容，并通过AI驱动的视觉效果和旁白将其生动呈现，简化您的内容制作流程。
HeyGen在视频旁白和视觉效果方面提供了哪些AI功能？
HeyGen集成了先进的AI化身和AI语音生成器，提供动态的视频旁白。您可以从多样化的AI化身中选择来传达信息，配以自然的语音旁白，提升员工培训视频或内部沟通的参与度。
我可以在HeyGen中自定义AI生成视频的外观吗？
可以，HeyGen提供广泛的品牌控制和可自定义的模板，确保您的AI员工简报视频与公司形象一致。您可以轻松添加标志、品牌颜色，并使用各种视频编辑工具创建精美的品牌内容。
使用HeyGen的AI平台创建的视频有哪些输出选项？
HeyGen的AI视频平台允许您将最终视频导出为MP4等标准格式，适用于各种用途。您还可以利用智能分享功能和纵横比调整功能，确保您的内容在任何平台上都得到优化，从公司公告到社交媒体。