AI代言人视频制作工具：轻松创建引人入胜的视频

使用我们逼真的AI化身创建引人入胜的营销和培训视频，提供品牌一致性和可扩展的视频制作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
一个30秒的简短视频，非常适合内容创作者和社交媒体影响者，可以提供一个快速、可操作的观众参与技巧。其视觉和音频风格应时尚且充满活力，具有快速剪辑、现代图形和引人入胜的旁白。可以利用HeyGen的广泛视频模板，使用AI化身个性化演示者，允许使用纵横比调整和导出功能，以适应各种社交平台，展示AI视频生成器的灵活性。
示例提示词2
为沟通团队和品牌经理开发一个精致的60秒公司公告视频，介绍新的公司举措。美学应令人安心且专业，始终保持强烈的品牌一致性，带有细微的品牌元素和冷静、权威的声音。利用HeyGen的AI化身作为代言人，通过复杂的旁白生成增强信息，并从媒体库/库存支持中加入相关视觉效果，以强调叙述，创造无缝的AI视频生成器体验。
示例提示词3
制作一个引人注目的15秒产品亮点视频，针对电子商务企业和产品广告商的限时促销。视频应节奏快、以产品为中心，具有生动的视觉效果和充满活力、清晰的行动号召。使用HeyGen的从脚本到视频功能进行快速内容创建，确保移动观看时字幕/说明文字突出，并使用引人入胜的AI化身来展示优惠，使其成为影响力营销视频的理想工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI代言人视频制作工具的工作原理

轻松创建专业视频，使用AI驱动的代言人，将您的文本快速高效地转化为引人入胜的视觉内容。

1
Step 1
选择您的AI代言人和脚本
从多样化的AI化身库中选择一个来代表您的信息。然后，输入您想要的脚本，AI将使用它来为您选择的代言人进行动画制作。这为您的视频奠定了基础的视觉和叙述。
2
Step 2
生成逼真的旁白
利用先进的旁白生成技术，将您的书面脚本转化为自然的语音。我们的AI可以产生多种语调和风格，确保您的信息以清晰和有影响力的方式传达。
3
Step 3
自定义和增强您的视频
通过使用预设计的模板和场景、添加背景音乐或整合您的品牌资产来个性化您的视频。调整布局和视觉元素，以符合您的创意愿景和品牌形象。
4
Step 4
导出并分享您的创作
一旦您的视频完成，轻松使用纵横比调整和导出功能，以您喜欢的格式下载。您高质量的AI生成视频现在已准备好在各种平台上分享，以吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强的培训与教育

使用AI驱动的视频提高学习者的参与度和知识保留，打造有效的培训项目。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的营销视频？

HeyGen通过我们的AI代言人视频制作工具高效地将脚本转化为引人入胜的内容，帮助您创建引人注目的营销视频。利用多样化的视频模板和自定义品牌控制，确保所有活动中的品牌一致性。

HeyGen提供哪些类型的AI化身？

HeyGen提供多样化的AI化身选择，让您可以为您的视频内容选择完美的AI代言人。我们的平台还支持自定义化身，确保您的视觉表现与品牌形象无缝对接。

HeyGen是否简化了视频制作过程？

是的，HeyGen通过允许用户从文本脚本生成专业视频，配以逼真的AI化身和集成的旁白生成，大大简化了视频制作过程。这个用户友好的界面使可扩展的视频制作变得可访问且节省时间，适用于各种需求。

HeyGen如何确保我的视频内容的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制，包括您的标志、颜色和自定义化身选项，以确保每个视频都反映您的独特品牌形象。这个全面的AI视频创建平台有助于在所有制作中保持一致的品牌信息和美学。