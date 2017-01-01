AI代言人视频生成器：快速创建引人入胜的视频
使用先进的从文本到视频功能，轻松将脚本转化为惊艳的视觉效果和旁白。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工和内部团队开发一个2分钟的内部培训视频，演示使用新专有软件功能的步骤。视觉和音频风格应具有吸引力和信息性，结合屏幕共享和友好、鼓励的声音。通过利用HeyGen的模板和场景进行结构化内容和旁白生成，这个多幻灯片视频将有效地引导员工，突出其在各种培训视频中的实用性。
创建一个针对IT专业人士和潜在合作伙伴的简洁60秒解释视频，详细介绍复杂的API集成。视觉呈现应现代且流畅，采用动画图表和AI化身的权威声音。该视频将展示使用HeyGen的AI化身及其灵活的纵横比调整和导出功能的效率，以专业的方式传递技术解释，轻松通过基于文本的编辑器制作。
为技术爱好者和早期采用者生成一个动态45秒的功能亮点视频，介绍一个独特的新功能。视频应具有充满活力和个性化的视觉风格，展示一个与观众产生共鸣的自定义化身，配以欢快和吸引人的声音。利用HeyGen的AI视频生成器功能，这个剪辑可以通过视频分享页面轻松分享，确保新功能的广泛可见性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进高效的视频制作工作流程？
HeyGen通过提供一个用户友好的基于文本的编辑器来简化视频创作，您只需输入脚本即可生成视频。这包括先进的文本到语音功能和集成的媒体库，允许轻松更新和高质量的MP4下载，适用于各种平台。
我可以在HeyGen视频中自定义AI化身和品牌吗？
可以，HeyGen提供广泛的AI化身自定义选项，使您能够创建一个真正个性化的、符合品牌的演示者。您可以应用特定的品牌控制，包括自定义颜色和标志，以确保您的视频内容完美契合您的品牌形象。
HeyGen是否提供多语言视频创作解决方案？
当然，HeyGen拥有强大的多语言功能，允许您生成专业的旁白和合成语音，支持多种语言。此功能帮助企业高效创建本地化视频内容，有效扩大其全球影响力和观众参与度。
HeyGen提供哪些技术功能来简化没有编辑技能的用户的视频创作？
HeyGen的用户友好界面和从文本到视频的功能简化了专业视频制作，即使对于没有视频编辑技能的人也是如此。关键功能包括自动字幕和说明，以及一系列视频模板，以简化多幻灯片视频的创建。