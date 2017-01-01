想象一个90秒的技术概述视频，专为现有技术客户和开发人员设计，解释一个新的软件更新。视觉风格应简洁专业，展示一个AI化身与屏幕上的数据和清晰的图形一起呈现，配以精确、清晰的旁白。该视频将利用HeyGen强大的从脚本到视频的功能确保准确性，并通过字幕/说明提高可访问性，展示AI代言人视频生成器如何简化复杂信息的传递。

生成视频