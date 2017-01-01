AI代言人生成器：即时创建专业视频
通过将文本转化为引人入胜的内容，生成专业且吸引人的视频，配以逼真的AI化身。
设计一个吸引人的45秒营销活动视频，目标受众为数字营销人员，利用HeyGen的模板和场景，打造动态现代的视觉风格。音频应配有流行背景音乐，由充满活力的AI化身传递关键信息，并自动生成字幕/说明文字以最大化传播范围。
制作一个欢迎60秒的入职培训视频，适用于新员工或软件用户，由亲切的AI化身呈现。采用友好、指导性的视觉风格，配以平和的背景音乐，并利用HeyGen的旁白生成功能确保清晰沟通，通过调整纵横比和导出功能优化适用于各种平台。
开发一个创意30秒短片，展示AI视频创作平台的强大功能，适合寻求效率的内容创作者。视频应采用快节奏、激励人心的视觉和音频风格，展示HeyGen媒体库/素材支持中的多样化AI化身，演示快速内容生成和定制化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI赋能创意视频制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，帮助用户创建个性化化身的引人入胜的视频。其强大的定制功能，包括表情定制和高分辨率视频输出，能够制作出真正独特的AI代言人视频，提升您的创意愿景。
HeyGen能否创建一个看起来像我的定制AI化身？
是的，HeyGen提供先进的功能来创建个性化的AI化身，包括数字双胞胎功能，确保您的AI代言人准确地代表您。这与语音克隆和复杂的唇同步技术无缝集成，提供真实且富有创意的表现。
我可以使用HeyGen的文本转视频功能创建哪些类型的内容？
借助HeyGen的尖端文本转视频技术，您可以生成各种引人入胜的视频，从产品说明到入职培训视频和营销内容。利用脚本生成器和丰富的视频模板，以及多语言支持和逼真的旁白，高效地将您的创意想法变为现实。
HeyGen在视频编辑和定制方面的用户友好性如何？
HeyGen拥有高度用户友好的界面，简化了AI视频编辑和定制，无论您是否有视频制作经验。您可以轻松应用品牌控制，整合来自丰富媒体库的元素，并使用纵横比调整功能，确保您的视频完美适应任何平台。