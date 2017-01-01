AI代言人广告生成器用于高转化率视频广告
使用我们先进的AI虚拟形象创建获胜的视频广告，提高ROAS并保持品牌一致性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的专业且精致的视频，目标是要求高质量获胜视频广告的营销机构和创意总监。视觉美学应具有电影感，配以流畅的过渡和细腻的品牌标识，支持权威且有说服力的旁白生成。此视频将展示HeyGen丰富的模板和场景如何制作有影响力的广告活动，展示营销机构如何利用这一点来保持品牌一致性。
开发一个60秒的真实且有趣的视频，针对希望扩大内容的电商企业家和产品经理。视觉风格应模仿UGC风格的视频广告，具有动态剪辑、屏幕文字和友好热情的旁白。核心信息将集中在AI驱动的广告创作如何快速生成多样化的广告视频，利用庞大的媒体库/素材支持和自动字幕/标题以实现广泛传播。
创建一个30秒的快速高效视频，针对忙碌的内容创作者和专注于快速活动部署的增长黑客。视觉呈现应简洁直接，使用动画图形和快速过渡，配以简洁有力的旁白。此提示强调HeyGen的AI广告生成器的速度和多功能性，快速制作多个广告视频，展示其从脚本生成的文本到视频的多平台分发的纵横比调整和导出功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过逼真的AI虚拟形象增强我的广告创意？
HeyGen通过展示逼真的AI虚拟形象作为代言人，帮助您创建引人入胜的“广告创意”。这些AI虚拟形象以真实感传达您的信息，使您的“广告视频”更加生动和吸引人。这一功能显著提升了您品牌在营销材料中的存在感。
我可以使用HeyGen的AI驱动广告创作工具生成哪些类型的广告视频？
HeyGen的“AI驱动广告创作”工具使您能够制作各种“广告视频”，从产品展示到解释视频和社交媒体广告。您可以利用其从脚本生成的文本到视频功能，快速将想法转化为引人入胜的视觉内容。这有效地简化了您的广告制作流程。
HeyGen是否支持为营销活动创建UGC风格的视频广告？
是的，HeyGen可以高效地创建真实的“UGC风格视频广告”，无需实际用户视频或昂贵的拍摄。通过利用各种模板和AI虚拟形象，您可以快速生成看似真实的内容。这有助于“绩效营销人员”在活动中实现高参与度和“品牌一致性”。
HeyGen如何通过内置的广告模板帮助绩效营销人员创建获胜的视频广告？
HeyGen提供丰富的“广告模板”库，旨在帮助“绩效营销人员”在各个行业和营销目标中创建“获胜的视频广告”。这些模板提供了一个结构化的起点，使您可以轻松定制内容、品牌和信息。这加速了创意过程，帮助您优化“ROAS”并取得更好的结果。