制作一个吸引人的45秒视频，目标是忙碌的专业人士和团队负责人，展示AI摘要生成器如何革新他们的工作流程。视觉风格应快速现代，配以欢快的背景音乐和简洁专业的图形，强调快速提取关键信息和节省时间的能力。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本中无缝叙述这一生产力工具的优势，并辅以清晰的语音生成。

