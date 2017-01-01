您的首选AI社交媒体视频生成器，打造引人入胜的帖子
使用逼真的AI化身创建引人注目的社交媒体视频，轻松吸引观众的注意力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者开发一个45秒的信息教程，展示如何将博客文章转化为引人入胜的社交媒体视频。内容应面向寻求高效内容再利用的影响者和数字营销人员。视觉风格应动态且简洁，结合动画文字覆盖和直接从脚本生成的友好、清晰的旁白。突出HeyGen的从脚本到视频功能与精准的旁白生成相结合，实现无缝制作的强大功能。
制作一个简洁的15秒宣传片，针对需要快速创建品牌内容的忙碌企业家。该视频应展示用户如何轻松地将现有内容重新用于各种平台。视觉和音频风格应快速且鼓舞人心，利用快速转换和醒目的文字，配以积极向上的激励音乐。展示HeyGen自动生成字幕/说明文字的能力，并作为一个全面的AI社交媒体视频生成器，支持快速跨渠道发布。
为品牌经理制作一个专业的60秒企业公告视频，专注于在所有数字接触点保持一致的品牌信息。视频的视觉美学应简洁且具有企业风格，利用HeyGen的媒体库/库存支持中的高质量素材，配以权威的旁白和微妙的品牌对齐背景音乐。强调HeyGen作为一个有效的AI视频编辑器的作用，允许精确的纵横比调整和导出，以在各个平台上保持品牌完整性，并确保每个视觉元素都符合公司品牌指南。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的社交媒体视频创作？
HeyGen是一个先进的AI社交媒体视频生成器，能够让您轻松制作引人入胜的内容。利用AI化身和动态模板，为任何平台创建高质量的社交媒体视频，提升您的在线影响力。
AI化身在HeyGen的视频编辑工具中扮演什么角色？
HeyGen的AI化身将您的文字提示转化为引人注目的视频演示。这些可定制的化身结合强大的AI视频编辑工具，让您无需相机或工作室即可以人性化的方式传达信息。
HeyGen能帮助制作专业的营销视频吗？
当然可以。HeyGen是一个出色的AI视频生成器，能够轻松制作专业的营销视频。使用品牌控制实现您品牌的独特身份，并通过新的旁白和字幕重新利用现有内容，以达到最大效果。
HeyGen如何将脚本转换为完整视频？
HeyGen通过将您的脚本转化为精美视频，简化了从文字到视频的过程。我们的平台生成逼真的旁白并自动添加字幕，确保您的信息清晰且易于全球观众理解。