AI视频生成器改变数字标牌显示

提升数字屏幕的参与度。快速生成专业视频，展示逼真的AI化身。

创建一个活力四射的30秒营销视频，目标是小企业主，展示更新数字标牌内容的简便性。视觉风格应现代且引人入胜，采用一个友好的AI化身，用清晰、积极的旁白解释其优势。突出AI化身在动态AI数字标牌中的强大作用，确保内容能立即吸引注意。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个充满活力的45秒解释视频，面向活动组织者和零售店经理，展示他们如何快速生成吸引人的屏幕内容。视觉风格应快速切换示例，配以激励人心的背景音乐和热情的解说。强调使用HeyGen的多样化模板和场景轻松创建内容，将简单脚本转化为引人入胜的视觉效果。
示例提示词2
设计一个时尚的60秒推广视频，面向社交媒体营销人员，展示品牌信息的广泛定制功能。视觉和音频风格应为流行且现代，使用酷炫的图形和流畅、自信的旁白。展示如何轻松地从脚本到视频的功能，使他们能够制作高度个性化的内容，并自动添加字幕/说明，适合任何社交媒体平台。
示例提示词3
制作一个专业的30秒内部沟通视频，面向企业沟通和人力资源部门，强调AI视频生成器在一致性信息传递中的效率。视觉风格应简洁且具有企业风格，采用一个AI化身传递清晰简明的信息，配以柔和的背景音乐。展示AI视频生成器结合精准的旁白生成，如何创建有影响力的说话人视频，保持品牌在所有内部和外部营销视频中的一致性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI标牌视频生成器如何工作

轻松将文本转化为适合数字显示的动态视频内容，通过引人入胜的视觉效果和可定制的AI化身增强沟通效果。

1
Step 1
创建您的脚本到视频内容
首先输入您想要的信息作为文本。我们的平台利用先进的“从脚本到视频”功能，立即生成初始视频场景，将您的文字转化为引人入胜的数字标牌视觉效果。
2
Step 2
选择模板和AI化身
通过选择各种专业“模板和场景”以及合适的AI化身来增强您的信息。使用品牌元素和视觉风格个性化您的视频，以符合您的沟通目标。
3
Step 3
添加旁白和字幕
使用我们的“旁白生成”功能集成清晰且引人入胜的旁白，或上传您自己的音频。为了在数字标牌上实现最大可访问性，轻松添加“字幕/说明”，确保您的信息被普遍理解。
4
Step 4
导出用于数字标牌显示
通过为各种屏幕方向准备视频来完成您的视频。利用“纵横比调整和导出”确保您的内容完美优化，适合任何数字标牌平台，准备好进行有影响力的展示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

AI驱动的客户成功故事

.

开发有影响力的视频推荐和成功故事，在您的数字屏幕上建立信任并吸引新客户。

background image

常见问题

HeyGen如何简化多样化需求的内容创作？

HeyGen通过直观的模板和先进的AI视频生成器功能，使用户能够轻松生成高质量的营销视频和社交媒体内容。我们的平台简化了整个内容创作过程，让专业视频制作对每个人都触手可及。

我可以用HeyGen生成AI化身和说话人吗？

当然可以！HeyGen是一个先进的AI化身生成器，允许您从文本创建逼真的AI化身和说话人，并配有AI语音生成技术。这使得制作引人入胜的解释视频或个性化信息变得简单，无需复杂的视频编辑工具。

HeyGen为动态数字标牌解决方案提供了哪些功能？

HeyGen提供强大的功能来创建动态数字标牌内容，包括可定制的模板、品牌标识和颜色控制，以及将文本转化为视频的能力，以创建引人入胜的AI数字标牌。我们的平台确保您的视觉沟通具有影响力并符合品牌形象。

HeyGen的视频编辑工具和定制功能有多友好？

HeyGen设计得非常用户友好，提供强大而直观的视频编辑工具，适合所有技能水平。您可以轻松利用广泛的定制功能，如媒体库支持、纵横比调整和品牌控制，精确地根据您的需求定制视频。