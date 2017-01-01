AI视频生成器改变数字标牌显示
提升数字屏幕的参与度。快速生成专业视频，展示逼真的AI化身。
开发一个充满活力的45秒解释视频，面向活动组织者和零售店经理，展示他们如何快速生成吸引人的屏幕内容。视觉风格应快速切换示例，配以激励人心的背景音乐和热情的解说。强调使用HeyGen的多样化模板和场景轻松创建内容，将简单脚本转化为引人入胜的视觉效果。
设计一个时尚的60秒推广视频，面向社交媒体营销人员，展示品牌信息的广泛定制功能。视觉和音频风格应为流行且现代，使用酷炫的图形和流畅、自信的旁白。展示如何轻松地从脚本到视频的功能，使他们能够制作高度个性化的内容，并自动添加字幕/说明，适合任何社交媒体平台。
制作一个专业的30秒内部沟通视频，面向企业沟通和人力资源部门，强调AI视频生成器在一致性信息传递中的效率。视觉风格应简洁且具有企业风格，采用一个AI化身传递清晰简明的信息，配以柔和的背景音乐。展示AI视频生成器结合精准的旁白生成，如何创建有影响力的说话人视频，保持品牌在所有内部和外部营销视频中的一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化多样化需求的内容创作？
HeyGen通过直观的模板和先进的AI视频生成器功能，使用户能够轻松生成高质量的营销视频和社交媒体内容。我们的平台简化了整个内容创作过程，让专业视频制作对每个人都触手可及。
我可以用HeyGen生成AI化身和说话人吗？
当然可以！HeyGen是一个先进的AI化身生成器，允许您从文本创建逼真的AI化身和说话人，并配有AI语音生成技术。这使得制作引人入胜的解释视频或个性化信息变得简单，无需复杂的视频编辑工具。
HeyGen为动态数字标牌解决方案提供了哪些功能？
HeyGen提供强大的功能来创建动态数字标牌内容，包括可定制的模板、品牌标识和颜色控制，以及将文本转化为视频的能力，以创建引人入胜的AI数字标牌。我们的平台确保您的视觉沟通具有影响力并符合品牌形象。
HeyGen的视频编辑工具和定制功能有多友好？
HeyGen设计得非常用户友好，提供强大而直观的视频编辑工具，适合所有技能水平。您可以轻松利用广泛的定制功能，如媒体库支持、纵横比调整和品牌控制，精确地根据您的需求定制视频。