Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的动态宣传视频，面向市场营销专业人士，展示通过HeyGen的多样化视频模板和专业AI化身进行视频创作的强大功能，呈现流畅的视觉效果和自信的音频风格。
示例提示词2
开发一个60秒的信息产品演示，面向产品经理，突出如何利用HeyGen的配音生成功能制作引人入胜的AI解说视频，结合友好且吸引人的音频和信息丰富的视觉风格，轻松定制产品功能。
示例提示词3
设计一个30秒的在线教育者教程，专注于简化使用HeyGen创建动画视频，确保明亮且吸引人的视觉风格，同时利用自动字幕/字幕功能与学生进行清晰沟通。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI服务概述视频制作工具的工作原理

在几分钟内轻松创建专业且引人入胜的AI服务概述视频，通过动态视觉效果和引人入胜的旁白展示您的产品。

1
Step 1
从脚本创建您的视频
首先输入您的服务概述脚本，让我们的平台通过文本转视频功能即时将您的文字转化为动态视频，简化视频制作。
2
Step 2
添加AI化身进行展示
从我们多样化的集合中选择一个逼真的AI化身作为您的演示者，为您的服务说明带来专业的人性化触感。
3
Step 3
使用媒体自定义视觉效果
通过从我们广泛的媒体库/库存支持中加入图片和剪辑来增强视频的吸引力，确保您的概述在视觉上引人注目。
4
Step 4
导出您的最终概述视频
生成您精美的AI服务概述视频，并通过使用纵横比调整和导出功能轻松在各个平台上分享，以获得最佳观看效果，使您成为高效的AI服务概述视频制作人。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI概述提升入职和培训

开发清晰、引人入胜的AI驱动概述视频，大幅提升新用户入职和团队培训体验。

常见问题

HeyGen如何简化AI解说视频的制作？

HeyGen简化了整个过程，让用户可以轻松生成高质量的AI解说视频。通过HeyGen的先进平台，您可以在几分钟内将脚本转化为引人入胜的AI服务概述视频，使复杂的视频制作变得简单。

HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产？

HeyGen提供了丰富的可定制视频模板、逼真的AI化身以及大量的库存照片和视频，以增强您的视频创作。这使您能够轻松制作专业和动画视频内容，以满足各种需求。

我可以使用HeyGen自定义视频内容以匹配我的品牌吗？

当然可以，HeyGen为用户提供了强大的品牌控制功能，允许您自定义视频元素，如标志和颜色。这确保了您的产品演示和其他视频内容完美契合您品牌的独特身份。

使用HeyGen我可以多快创建新的视频内容？

HeyGen直观的拖放编辑器和文本转视频功能使视频创作变得快速高效。您可以高效地将脚本转化为精美的视频内容，大大缩短制作时间，加速您的创意工作流程。