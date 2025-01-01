使用我们的AI服务概述视频制作工具创建概述
使用我们强大的文本转视频功能，轻松将您的想法转化为专业的服务概述视频，打造令人惊叹的AI解说视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态宣传视频，面向市场营销专业人士，展示通过HeyGen的多样化视频模板和专业AI化身进行视频创作的强大功能，呈现流畅的视觉效果和自信的音频风格。
开发一个60秒的信息产品演示，面向产品经理，突出如何利用HeyGen的配音生成功能制作引人入胜的AI解说视频，结合友好且吸引人的音频和信息丰富的视觉风格，轻松定制产品功能。
设计一个30秒的在线教育者教程，专注于简化使用HeyGen创建动画视频，确保明亮且吸引人的视觉风格，同时利用自动字幕/字幕功能与学生进行清晰沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI解说视频的制作？
HeyGen简化了整个过程，让用户可以轻松生成高质量的AI解说视频。通过HeyGen的先进平台，您可以在几分钟内将脚本转化为引人入胜的AI服务概述视频，使复杂的视频制作变得简单。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产？
HeyGen提供了丰富的可定制视频模板、逼真的AI化身以及大量的库存照片和视频，以增强您的视频创作。这使您能够轻松制作专业和动画视频内容，以满足各种需求。
我可以使用HeyGen自定义视频内容以匹配我的品牌吗？
当然可以，HeyGen为用户提供了强大的品牌控制功能，允许您自定义视频元素，如标志和颜色。这确保了您的产品演示和其他视频内容完美契合您品牌的独特身份。
使用HeyGen我可以多快创建新的视频内容？
HeyGen直观的拖放编辑器和文本转视频功能使视频创作变得快速高效。您可以高效地将脚本转化为精美的视频内容，大大缩短制作时间，加速您的创意工作流程。