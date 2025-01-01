AI服务概述视频生成器：简化您的视频创作
通过强大的从脚本到视频功能，轻松将您的想法转化为高质量的解释和宣传视频。
为寻求创新内容解决方案的市场经理制作一个90秒的解释视频。采用现代动画风格，色彩鲜艳，使用活泼友好的AI化身声音来揭示如何创建引人入胜的“解释视频”。强调强大的“AI化身”如何个性化信息，并展示使用多样化的“模板和场景”进行快速定制，证明企业如何高效生成营销视频。
需要一个45秒的动态宣传视频，面向小企业主和社交媒体营销人员。这个简短而有影响力的作品应利用快速剪辑、鲜艳的视觉效果和有力的、充满活力的旁白来吸引注意力。通过展示丰富的“媒体库/素材支持”和灵活的“纵横比调整和导出”功能，说明如何简单地为各种平台创建有效的“宣传视频”，确保高质量视频适合任何社交媒体渠道。
针对教育内容创作者和企业培训师，设想一个2分钟的视频，详细介绍“生成式AI视频”平台的高级功能。以专业、指导性的美学呈现，结合清晰的屏幕文字和冷静、权威的声音，强调复杂主题的“语音生成”精确性。此外，强调自动“字幕/说明文字”的价值，以提高广泛观众的可访问性和理解力，确保自然的语音生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI语音生成实现从文本到视频的创作？
HeyGen利用先进的AI服务将您的文本脚本转化为专业视频。我们的文本到视频技术集成了自然语音生成，使您能够高效生成高质量视频。
HeyGen能否为品牌和营销视频创建定制的AI化身？
是的，HeyGen专注于制作逼真的AI化身，可以根据您的品牌进行定制。这些AI化身非常适合提升宣传视频、营销视频和解释视频的专业一致性。
HeyGen平台内的视频生成有哪些定制选项？
HeyGen在其视频编辑器中提供广泛的定制选项，通过模板和品牌控制支持工作流程优化。用户可以定制视觉元素，整合自己的媒体，确保包括社交媒体视频在内的视频反映其独特风格。
HeyGen如何确保高质量的视频输出和可访问性功能？
HeyGen通过自动字幕和纵横比调整等功能设计，确保生成的视频不仅视觉上吸引人，而且在不同平台上可访问且优化。