AI脚本视频生成器：快速创建引人入胜的视频

即时将您的文本转化为动态的讲话头视频内容，利用强大的AI虚拟形象吸引您的观众。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个90秒的内部培训模块，专为企业培训师和教育工作者设计，重点介绍一项新的软件功能。视频应具有吸引力、直接且专业的美感，使用自定义背景和友好的AI虚拟形象主持人。这个讲话头视频将利用HeyGen强大的AI虚拟形象功能，提供清晰、一致的指导，无需真人主持。
示例提示词2
制作一个45秒的产品更新公告，目标受众为市场营销专业人士和产品经理，重点介绍一个新的平台集成。视觉和音频风格应充满活力和积极向上，包含快速剪辑、动画文字叠加和充满活力的语音生成音轨。这个简洁的脚本到视频制作将展示HeyGen语音生成的强大功能，快速阐明关键优势和特点。
示例提示词3
为全球内容创作者和社交媒体经理开发一个30秒的社交媒体片段，强调在各种平台上快速传播信息。视觉风格应现代且易于理解，配有生动的图形和清晰的屏幕字幕。该视频将展示如何有效利用HeyGen的字幕功能，通过确保社交媒体视频的可访问性来增强传播效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI脚本视频生成器的工作原理

轻松将您的书面内容转化为引人入胜的视频。我们的AI脚本视频生成器简化了从文本到高质量成品的制作过程。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的书面脚本直接粘贴到平台中。这将启动“脚本到视频”过程，利用我们先进的从脚本到视频的能力，为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的“AI虚拟形象”中选择一个作为您视频的主持人。每个虚拟形象都可以与AI语音配对，确保自然且引人入胜的“讲话头视频”演示，完美地叙述您的内容。
3
Step 3
添加视觉增强
通过各种元素如“字幕”、背景音乐或我们的媒体库中的库存媒体来增强您的视频。我们的“字幕”功能确保您的信息可访问且有影响力，完善您的“在线视频编辑器”体验。
4
Step 4
导出您的视频
一旦满意，生成并导出您的创作。您将收到一个“高分辨率MP4”文件，准备好在任何平台上展示，展示我们“纵横比调整和导出”的强大功能，制作专业的“社交媒体视频”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作高影响力的视频广告

将广告脚本转化为强大且高效的视频广告，吸引注意力并推动结果。

常见问题

HeyGen如何使用AI将脚本转换为视频？

HeyGen利用先进的AI技术将您的脚本转化为专业视频，从文本到语音生成逼真的AI虚拟形象和自然的AI旁白。这简化了HeyGen应用内的内容创建过程，使复杂的视频制作变得触手可及。

HeyGen能否自动添加字幕并导出高分辨率MP4视频？

是的，HeyGen会自动为所有视频生成准确的字幕，以增强可访问性和观众参与度。您可以自信地将完成的项目导出为高分辨率MP4文件，确保在所有平台上保持完美的质量。

HeyGen提供哪些类型的AI虚拟形象用于视频制作？

HeyGen提供多样化的逼真AI虚拟形象，您可以根据品牌和信息进行定制。这包括库存AI虚拟形象和创建自定义虚拟形象的能力，为各种内容需求提供灵活性。

HeyGen是否是一个功能齐全的在线视频编辑器，适用于各种内容类型？

当然，HeyGen提供全面的在线视频编辑器体验，允许您无缝集成库存素材、背景音乐和品牌控制。这使用户能够直接在HeyGen应用中创建引人入胜的短视频和社交媒体视频。