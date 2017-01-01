AI学校视频生成器：即时引人入胜的课程

轻松将您的课程计划转化为动态视频。使用直观的文本转视频功能生成引人入胜的内容。

想象一位教育工作者利用AI学校视频生成器，在45秒的引人入胜的视频中介绍一个新的复杂科学概念，目标是初中生。视觉风格应明亮且富有插图，特色是一个引人入胜的AI化身用清晰友好的旁白解释主题，使学习变得轻松有趣。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
展示一名学生利用文本转视频生成器，为他们的历史项目制作一个60秒的信息视频，面向同学和老师。视频应具有动态和教育性的视觉风格，使用HeyGen的文本转视频功能，将他们的脚本无缝转换为专业演示，配有同步视觉效果。
示例提示词2
演示一位学校管理员如何快速制作一个30秒的专业公告，关于即将到来的学校活动，使用AI视频生成器，面向家长和学校社区。视觉和音频风格应积极向上且精致，充分利用HeyGen的多种模板和场景，高效且吸引地传达信息。
示例提示词3
为教师创建一个50秒的引人入胜的视频，提供考试前的快速复习笔记，专注于特定学科。视觉风格应清晰简洁，配有同步图形，而音频则通过HeyGen的语音生成功能生成一个平静且权威的AI声音，并通过准确的字幕/说明提高可访问性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI学校视频生成器的工作原理

轻松将您的教育内容转化为动态视频，利用AI提供引人入胜且高效的学习体验。

1
Step 1
粘贴您的教育脚本
首先将您准备好的脚本粘贴到平台中，利用文本转视频生成器将您的书面内容转化为视觉课程。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择一个AI化身作为您的虚拟主持人来个性化您的课程，使您的教育视频更具互动性。
3
Step 3
添加引人入胜的AI声音
加入自然听起来的AI声音来讲述您的教育内容，确保为您的学生提供清晰且专业的传递。
4
Step 4
导出您的高质量视频
生成并导出您的完成的教育视频，达到4k质量，准备好在各种平台上分发给您的学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI讲故事让学科栩栩如生

.

将课程转化为沉浸式故事，使历史或科学等学科对学生来说既引人入胜又难忘，通过AI驱动的视频实现。

background image

常见问题

HeyGen如何作为教育工作者的AI学校视频生成器运作？

HeyGen使教育工作者能够轻松创建引人入胜的教育视频。您可以使用AI化身和逼真的AI声音将您的脚本转化为专业视频，使复杂概念易于学生理解。这个强大的AI视频生成器简化了内容创作。

HeyGen为视频制作提供了哪些创意可能性？

HeyGen通过其文本转视频生成器解锁了广泛的创意可能性。用户可以输入文本提示生成动态视频，利用各种可定制的模板、AI视觉效果和说话头像，轻松实现他们的愿景。

HeyGen能否创建逼真的AI化身和旁白？

是的，HeyGen擅长生成高度逼真的AI化身和自然听起来的AI声音，包括多样化的说话头像。这些先进功能确保您的视频保持专业外观和4k质量，提高观众参与度。

HeyGen是一个基于网络的解释视频生成工具吗？

当然，HeyGen是一个强大的基于网络的工具，旨在从简单的脚本生成高质量的解释视频。其直观的平台允许无缝的视频创作，支持多种格式，适合多样化的教育和商业需求。