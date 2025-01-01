AI学校公告视频制作工具，提供即时更新
轻松创建引人入胜的教育视频，利用AI驱动的文本转视频功能。
示例提示词1
为小学生制作一段60秒的教育视频，简化复杂的数学概念。这个AI视频生成项目应具有色彩丰富和互动的视觉风格，配以清晰友好的AI语音，利用HeyGen的文本转视频功能将课程转化为动态内容。
示例提示词2
需要一段30秒的宣传视频，向整个学校社区和当地艺术爱好者宣布年度学生艺术展。视觉和音频风格应充满活力和启发性，配以欢快的背景音乐和专业的语音生成，利用HeyGen的多样化模板和场景快速创建。
示例提示词3
设计一段40秒的心理健康提示视频，作为高中生的AI学校公告视频制作工具，强调减压技巧。视频应采用平静和支持的视觉美学，配以富有同情心的AI语音，确保通过HeyGen的自动字幕/字幕从AI驱动的脚本中衍生出广泛的可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先提供您的公告文本。我们的平台利用AI驱动的脚本即时生成草稿，将您的想法转化为视频就绪格式。
Step 2
选择您的视觉效果和语音
从多样化的可定制AI化身库中选择。选择完美的演示者来视觉传达您的信息，使您的公告栩栩如生。
Step 3
应用品牌和字幕
整合您学校独特的品牌控制，添加标志和颜色，以在所有公告中保持一致的机构身份。
Step 4
导出和分享
完成您的高质量学校公告视频。利用纵横比调整和导出功能，轻松在您期望的平台上分享您的创作，以实现最大范围的传播。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen通过将文本转化为引人入胜的内容，结合逼真的AI化身和可定制的模板，简化了完整视频的生成过程，使专业视频创作对每个人都可及。
我可以在HeyGen中使用自定义AI化身和语音吗？
可以，HeyGen允许您利用多样化的AI化身，并生成多种语言的逼真AI语音，为您的AI生成视频增添独特和专业的风格。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产？
HeyGen提供丰富的创意资产库，包括AI驱动的脚本、可定制的模板以及库存照片和视频，使用户能够高效地制作专业视频，同时保持一致的品牌形象。
HeyGen如何提升教育或营销视频？
HeyGen通过允许用户创建具有动态视觉效果和清晰语音的引人入胜的AI生成视频，显著提升了教育和营销视频，非常适合培训视频或吸引人的社交媒体活动。