AI学校公告视频生成器：即时创建
轻松生成动态AI化身的活动公告视频，让学校新闻对学生和家长更具吸引力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个信息丰富的45秒教育视频制作工具，用于新教师和教职员工的入职培训，详细介绍学校的基本政策和资源。视觉和音频风格应专业简洁，利用从脚本到视频的转换高效传达复杂信息，并配以支持性视觉效果。
制作一个动态的60秒活动公告视频，用于学校年度社区集会，面向当地居民和整个学校社区。视频应具有视觉活力和热情的庆祝音频风格，使用HeyGen的多样化模板和场景轻松组装以吸引注意。
设计一个简洁的15秒AI视频创作工具，用于每日员工简报和快速行政更新，专为学校员工和管理层设计。视频应具有直接、专业的视觉美学和高效的音频传递，利用强大的语音生成确保重要提醒的清晰沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为多样化内容需求的AI视频生成器？
HeyGen作为一个全面的AI视频生成器，赋予用户创建专业视频的能力，包括教育材料和活动公告视频。我们的平台通过直观的工具和可定制的模板简化了视频创作过程。
HeyGen能否简化教育视频和学校公告的制作？
当然可以，HeyGen是一个有效的教育视频制作工具和AI学校公告视频生成器。您可以轻松使用逼真的AI化身和专业的AI语音生成器制作引人入胜的内容，清晰传达信息。
HeyGen在将文本转化为视频方面提供了哪些高级功能？
HeyGen在文本到视频转换方面表现出色，您可以轻松将脚本转化为视频。通过我们强大的AI视频创作工具，您可以选择各种AI化身，并自动生成AI字幕，确保您的信息在视觉上引人注目且易于访问。
HeyGen是否提供将品牌资产融入视频的工具？
是的，HeyGen提供强大的工具，可以将您的品牌资产（如标志和颜色）直接融入视频中。我们平台的视频编辑工具和丰富的模板确保您的内容始终反映您独特的品牌形象。