在几分钟内制作定制化、引人注目的销售演讲。利用从脚本到视频的功能进行有影响力的演示。

为忙碌的销售专业人士和企业家创建一个动态的30秒视频，展示我们的AI销售演讲生成器如何简化他们的工作流程。视觉风格应快速切换，展示高效的脚本生成，并配以积极自信的旁白。突出节省时间的优势，快速生成引人注目的销售演讲，使用HeyGen的从脚本到视频功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对市场营销人员和内容创作者的创意45秒视频，展示定制化在制作引人注目的销售演讲中的力量。采用生动的动画和友好、吸引人的旁白。展示多样化的选项如何让用户定制他们的信息，利用HeyGen的丰富模板和场景来构建独特的内容。
示例提示词2
制作一个60秒的视频，具有简洁的教学视觉美学和清晰、令人安心的旁白，针对小企业主和销售初学者。该视频应突出我们免费AI销售脚本生成器的用户友好界面。强调通过整合逼真的AI化身，将想法转化为精美演示的简单性。
示例提示词3
为销售团队和产品经理设计一个专业的30秒视频，重点展示如何将AI销售演讲生成器精确调整到特定目标受众，以创造有影响力的内容。视觉效果应精致且高雅，配以有说服力和权威性的旁白。展示HeyGen的语音生成如何确保每个字都能完美地与目标受众产生共鸣。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI销售演讲生成器的工作原理

轻松创建和传递有说服力的销售演讲，节省时间并吸引您的目标受众。

1
Step 1
创建您的演讲概念
定义您的产品或服务，指定您的目标受众，并概述您的核心信息。AI销售演讲生成器利用这些细节来构建您的演讲基础。
2
Step 2
生成和定制脚本
使用AI快速生成草稿销售脚本。然后，定制内容以完美契合您的品牌声音和特定目标，准备好从脚本到视频的引人注目的销售演讲。
3
Step 3
选择AI演示者
将您的精炼脚本带入视频创建平台。从各种AI化身中选择，并选择专业的旁白，以有影响力地视觉呈现您的信息。
4
Step 4
导出并分享您的演讲
检查您的最终视频演讲以确保完美。应用品牌控制，如标志和自定义颜色，然后导出您的高质量销售视频，准备分发给销售专业人士。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

利用客户成功进行销售

将客户推荐转化为引人入胜的AI视频，提供强大的社会证明，以达成交易并与买家建立信任。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人注目的销售演讲？

HeyGen的AI销售演讲生成器通过将文本脚本转化为具有AI化身的引人入胜的视频内容，帮助用户创建引人注目且有说服力的销售演讲。我们的平台提供各种模板和创意工具，确保高质量的内容能够吸引您的目标受众的注意力。

我可以用HeyGen定制我的销售脚本吗？

当然可以！HeyGen允许您广泛定制您的销售脚本，使您能够根据特定的目标受众和产品或服务调整每条信息。您可以完善您的内容，使其完美契合您的品牌声音，并创建与受众产生共鸣的定制化销售演讲。

为什么销售专业人士应该使用HeyGen来制作他们的脚本？

销售专业人士利用HeyGen的AI销售脚本生成器来显著提高生产力，并轻松创建引人注目的销售信息。其用户友好的界面和强大的AI功能为快速生成定制化销售材料提供了节省时间的解决方案。

HeyGen提供了哪些功能来增强我的AI销售演讲？

为了增强您的AI销售演讲，HeyGen提供了广泛的功能，包括访问众多模板、可定制的品牌控制和逼真的AI化身。这些工具确保您能够为您的受众生成既引人注目又视觉专业的高质量内容。