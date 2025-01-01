现代工作场所的AI安全指令视频生成器

通过个性化视频转变合规培训。我们的AI化身为有效的全球电子学习创建引人入胜的本地化内容。

84/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为办公室员工开发一个60秒的紧急响应培训视频，说明火灾疏散路线和集合点。视觉和音频风格应紧迫但清晰，使用简约的图形和直接简洁的旁白，快速通过HeyGen的文本转视频功能生成。
示例提示词2
制作一个30秒的个性化培训视频，针对国际远程团队，提供数据隐私最佳实践的快速提醒。视频应具有吸引力、专业性和多样化的视觉风格，发音清晰，并配有本地化字幕/说明，以确保所有观众都能访问。
示例提示词3
设计一个50秒的合规培训视频，面向管理层和团队负责人，概述最近的政策更新。视频应采用企业化、时尚且高度专业的视觉风格，通过复杂的旁白清晰传达信息，利用HeyGen的多样化模板和场景进行精美呈现。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI安全指令视频生成器的工作原理

使用AI视频平台快速为您的员工创建有影响力且个性化的安全培训视频，从脚本到最终导出简化生产流程。

1
Step 1
创建您的安全脚本
利用“文本转视频”功能输入或生成专门用于安全指令的内容。这确保您的培训准确且全面。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的“AI化身”库中选择代表您的品牌或培训角色。自定义他们的外观和声音，以创建一个亲切且有效的讲师。
3
Step 3
品牌化您的安全内容
应用“品牌控制（标志、颜色）”以确保所有“合规培训视频”的一致性。这一专业化处理强化了公司的身份。
4
Step 4
导出您的培训视频
通过使用“纵横比调整和导出”功能为各种平台最终确定您的“工作场所安全培训视频”。高效分发您专业的AI生成培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升安全培训的参与度

.

通过动态和个性化的AI生成视频内容，提高学习者的参与度和知识保留率。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我们的安全培训视频？

HeyGen通过允许您从简单的文本转视频脚本中创建引人入胜的内容，彻底改变了安全培训视频。这一AI视频平台简化了工作场所安全培训视频的制作，使其对所有员工更易于访问和更有效。

HeyGen能否帮助个性化和本地化多元化团队的培训内容？

是的，HeyGen能够创建高度个性化的培训视频，为不同角色或地区量身定制信息。其本地化能力，包括强大的旁白生成，确保您的内容在全球范围内引起共鸣，使电子学习真正具有包容性。

使用HeyGen进行企业电子学习和入职培训有哪些好处？

HeyGen通过简化视频制作为电子学习和入职培训提供了显著的成本效益。您可以快速生成合规培训视频，并将其无缝集成到现有的LMS中，优化您的培训基础设施。

HeyGen是否支持培训材料的自定义品牌和模板？

当然，HeyGen提供广泛的品牌控制和多种模板，以在所有培训视频中保持公司的视觉识别。这确保了所有AI生成内容的一致性和专业性。