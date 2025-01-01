加速入职培训与AI SaaS入职视频生成器

快速生成引人入胜的产品演示和培训视频。我们的平台将您的脚本转化为精美内容，实现从脚本到视频的转换。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个动态的90秒产品演示视频，面向市场团队和产品营销人员，展示如何有效使用HeyGen的可定制模板。视觉效果应结合动态屏幕录制和专业且引人入胜的图形，由AI虚拟形象展示关键功能，配以欢快的背景音乐。
示例提示词2
制作一个2分钟的教学视频，重点介绍人力资源部门和培训经理如何利用HeyGen进行员工入职培训。视频应采用逐步演示的视觉方法，配以清晰的字幕，使用冷静专业的AI生成旁白，创建全面的视频文档。
示例提示词3
生成一个简洁的45秒宣传视频，面向小企业主和初创公司创始人，突出使用HeyGen的生成AI平台创建各种入职视频的效率。采用快速剪辑以强调速度和易用性，配以激励人心的AI生成旁白，展示纵横比调整和导出的多功能性。
创意引擎

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI SaaS入职视频生成器的工作原理

通过我们的生成AI平台，快速高效地将您的产品文档转化为引人入胜的入职视频。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您的入职脚本或产品说明。我们的平台利用从脚本到视频的功能自动生成初步视频草稿，为您的内容奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个来代表您的品牌。自定义他们的外观和声音，以匹配您的产品美学，并有效地引导用户使用您的软件。
3
Step 3
生成旁白和字幕
使用我们的旁白生成功能为您的脚本增强清晰度。这允许自然的旁白并支持自动字幕创建，确保您的入职视频清晰易懂。
4
Step 4
导出和分享
一旦完成，利用我们的纵横比调整和导出功能，为各种平台制作高质量的入职视频。无缝地将您的新客户入职视频整合到现有的用户旅程中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建快速产品演示剪辑

即时生成引人入胜的短视频剪辑，用于产品演示和功能亮点，非常适合快速入职见解。

常见问题

HeyGen如何简化AI SaaS入职视频的创建？

HeyGen作为一个先进的AI SaaS入职视频生成器，利用AI驱动的自动化将脚本转化为引人入胜的视频文档。这个生成AI平台显著减少了制作时间，使关键的客户入职和员工入职内容能够快速部署。

HeyGen在视频生成方面提供了哪些技术功能？

HeyGen是一个强大的视频创作工具，擅长从脚本到视频的转换，用户可以轻松生成高质量的视频内容。它具有逼真的AI虚拟形象和复杂的AI生成旁白功能，并通过自动字幕进一步增强，使整个过程高效且易于访问。

HeyGen可以用于制作专业的产品演示视频吗？

当然可以，HeyGen非常适合轻松创建专业的产品演示视频。其可定制的模板结合强大的品牌控制，允许用户快速开发引人入胜的操作指南和培训视频，保持品牌一致性并传达清晰的信息。

HeyGen支持各种视频格式和自定义选项吗？

HeyGen支持多种自定义选项，包括纵横比调整和灵活的导出，适用于不同平台。用户还可以利用全面的媒体库并整合自己的素材支持，确保其视频创作工具适应任何培训视频或视频文档的需求。