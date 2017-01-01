AI路演视频生成器：创建引人入胜的视频演示
使用可定制的AI化身制作工作室级别的营销视频，确保您的路演轻松吸引并转化观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理创建一个45秒的动态营销视频，展示即将发布的软件版本的优势。视频应以“AI化身”作为虚拟主持人，展现专业性和热情，并配有欢快的背景音乐。利用HeyGen的“AI化身”功能，创建一个一致的品牌代言人，无需现场拍摄，使内容高度吸引人且易于分享。
为内容创作者制作一个简洁的30秒教程，讲解如何快速生成“油管短视频”风格的技术提示视频。视觉风格应快速且充满活力，配有清晰、醒目的文字覆盖和快速场景切换，使用权威但友好的旁白。使用HeyGen的“模板和场景”来启动创作过程，并确保自动添加“字幕/说明文字”以提高可访问性和更广泛的传播。
为人力资源专家设计一个2分钟的企业培训视频，详细介绍使用“AI生成视频”的新员工入职流程。视觉和音频风格应平静且专业，特色是一个“说话头像”化身直接对着镜头讲话，穿插相关的办公室环境和流程流的素材。利用HeyGen的“旁白生成”功能，确保整个培训模块的叙述一致且清晰。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作？
HeyGen作为一个先进的“文本到视频生成器”，允许用户快速将脚本转化为专业的“AI生成视频”内容。其AI技术简化了从脚本到最终输出的整个制作过程，使视频创作变得轻而易举。
我可以在HeyGen视频中自定义视觉元素和化身吗？
可以，HeyGen提供多样化的可定制“AI化身”和“视频模板”来提升您的内容。用户可以通过品牌控制个性化他们的视频，从广泛的媒体库中选择，并确保“工作室级别的视频”具有量身定制的视觉吸引力。
HeyGen创建的视频有哪些输出选项？
HeyGen提供灵活的输出选项，包括“纵横比调整和导出”，以适应各种平台，如“油管短视频”或其他“短视频”。平台内置的“视频编辑工具”确保您的内容完美适合其目标受众。
HeyGen是否支持多语言或可访问性功能？
当然，HeyGen通过其先进的“AI配音”和“旁白生成”功能增强了可访问性和全球覆盖。您还可以自动为您的“AI生成视频”内容添加“字幕/说明文字”，使其更易于被更广泛的观众接受。