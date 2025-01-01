AI零售宣传视频制作器助力电商成功
利用AI快速制作引人入胜的营销视频，用于产品发布和社交媒体，借助我们多样化的模板和场景。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
创建一个为电商店主和社交媒体营销人员设计的45秒动态社交媒体广告。视觉风格应快速节奏，配以时尚的背景音乐和生动的剪辑。此视频将展示HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能的强大之处，快速制作引人注目的宣传视频，使内容在各个平台上轻松适应。
示例提示词2
开发一个针对在线零售商和品牌经理的60秒专业营销视频，旨在提升他们的“电商店”形象。美学风格应简洁且富有启发性，使用自信的AI化身进行旁白，并配有清晰的字幕/说明。此提示强调HeyGen的语音生成与丰富的媒体库/素材支持如何帮助打造与客户产生共鸣的引人入胜的故事。
示例提示词3
制作一个30秒的信息性产品视频，面向产品经理和内容创作者，展示新功能，视觉效果应清晰且专注。此提示说明HeyGen的AI驱动工具如何简化高质量“产品视频”的创建。利用AI化身和从脚本到视频的转换，快速解释复杂功能，提高观众理解和参与度，而无需大量制作时间。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化零售AI宣传视频的制作？
HeyGen使企业能够轻松创建高质量的AI零售宣传视频。利用AI化身和从文本到视频的功能，快速生成适合电商店和营销活动的引人入胜的产品视频。
HeyGen为产品发布提供了哪些创意可能性？
HeyGen通过丰富的模板库和素材库激发您的产品发布创意。通过AI生成的语音和AI生成的标题和描述增强您的宣传视频，有效吸引观众注意。
HeyGen能否帮助创建优化的社交媒体营销视频？
是的，HeyGen是一个有效的社交媒体宣传视频制作器，提供直观的拖放编辑器和纵横比调整功能。利用AI驱动的工具，轻松制作在各个平台上脱颖而出的引人入胜的营销视频。
HeyGen是否允许在宣传内容中进行品牌定制？
当然，HeyGen提供完整的品牌控制，允许您将徽标和特定颜色融入宣传视频中。这确保了所有营销视频的品牌一致性，使其独具特色。