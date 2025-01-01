AI零售促销视频生成器：快速创建惊艳视频
通过专业设计的模板和场景轻松提升您的零售营销，创建引人注目的促销内容。
制作一个45秒的生动视频广告，目标是那些希望提升社交媒体影响力的市场经理。视觉和音频风格应当是动态且吸引人的，采用明亮的色彩和朗朗上口的现代旋律。展示HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能如何被用来制作引人注目的视频广告，使其成为多样化活动的理想在线促销视频制作工具。
为初创公司和个人营销人员开发一个60秒的引人入胜的解释视频，他们需要在没有广泛技术技能的情况下创建专业的营销视频。采用鼓舞人心且亲切的视觉风格，配以清晰、鼓励性的旁白和柔和的背景音乐。突出HeyGen的媒体库/素材支持及其丰富的模板和场景，展示这个促销视频制作工具如何简化整个过程，使任何人都能轻松制作高质量的内容。
为优先考虑成本效益的企业制作一个25秒的精简促销片。视频应具有高效且现代的企业视觉风格，快速剪辑和专业、权威的旁白。展示HeyGen如何作为AI视频编辑器，利用其从文本到视频的脚本功能快速生成多个有影响力的促销视频，证明其作为强大的AI零售促销视频生成器的实力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化零售促销视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI零售促销视频生成器，可以轻松地将您的文本或脚本转化为引人注目的促销视频。利用专业设计的模板和AI驱动的工具，实现智能且简单的视频制作，大大简化您的营销工作。
HeyGen提供哪些促销视频的定制选项？
HeyGen提供强大的品牌定制工具，允许您定制营销视频的每一个方面。轻松整合您的标志、品牌色彩、动画文本，并从丰富的素材库中选择照片和视频，创建独特且有影响力的促销内容。
HeyGen能为我的视频广告生成脚本和语音吗？
是的，HeyGen通过提供AI生成的脚本和无缝的语音生成功能，增强您的促销视频制作过程。我们的平台利用生成媒体能力，帮助您快速高效地制作引人入胜的叙述和专业音频。
HeyGen如何支持为各种平台创建促销视频？
HeyGen支持创建适用于多种平台的多功能促销视频，包括社交媒体视频广告。轻松调整您的营销视频的纵横比，并添加字幕/说明，以最大化在所有数字渠道的覆盖和参与度。