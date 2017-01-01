AI零售产品生成器：创建成功的产品页面

通过AI自动化生成高转化率的产品页面、AI照片拍摄和引人注目的产品描述，并无缝集成Shopify。

想象一个45秒的动态视频，目标是电商企业家和小企业主，展示如何革新产品展示。视觉风格应简洁现代，快速切换，并配有振奋人心的专业音轨。展示一个AI化身，解释HeyGen的AI照片工作室如何结合AI生成的模型，为任何产品创造出惊艳的视觉效果，大幅降低传统拍摄成本。强调使用HeyGen的AI化身轻松创建引人注目的模特图像，将概念在几分钟内变为视觉现实。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设想一个60秒的精致叙述，面向数字营销人员和在线商店经理，展示AI在打造高转化率产品页面中的力量。视觉风格应干净且具有说服力，使用引人入胜的动画和自信权威的旁白。展示如何使用HeyGen的从脚本到视频功能快速将您的Facebook广告文案转化为引人注目的视频广告，利用我们可重复使用的模板设计吸引人的内容，轻松推动销售并优化产品描述。
示例提示词2
想象一个为创意内容创作者和精品店主设计的30秒短视频，探索无限的设计灵活性。视觉美学应明亮且富有想象力，配有充满活力的配乐和友好鼓励的旁白。此视频将突出HeyGen的媒体库/库存支持如何与AI设计工具集成，允许即时图像生成和背景图像再生，确保每张产品照片都引人注目。展示轻松生成新鲜AI产品内容的能力，以最小的努力将独特的愿景变为现实。
示例提示词3
设想一个专为代发商和产品经理设计的45秒视频，强调内容创作的效率和自动化。采用快节奏的视觉风格，配以清晰简洁的旁白和微妙激励的背景音乐。视频将展示如何快速填充产品列表，使用HeyGen的字幕/字幕功能增强可访问性，轻松生成专业的产品照片和引人入胜的产品描述，所有这些都由AI构建，以加速您的在线存在并最大化利润。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI零售产品生成器的工作原理

轻松创建惊艳的产品内容，包括描述和视觉效果，并通过AI打造高转化率的零售页面，实现最大效率。

1
Step 1
上传产品信息
首先上传您的产品基本数据或粘贴来自AliExpress或Shopify的产品链接。我们的AI会快速处理这些信息，以了解您产品的独特卖点。
2
Step 2
生成视觉效果和文案
让AI自动生成专业的AI产品照片拍摄和引人入胜的描述。几秒钟内获得高质量、引人注目的内容，准备好用于您的在线商店。
3
Step 3
定制以获得影响力
使用直观的编辑工具微调生成的资产，确保您的产品页面优化以实现转化，并完美契合您品牌的美学和声音。
4
Step 4
导出到销售渠道
直接导入到Shopify商店，立即发布您的新产品页面。您还可以利用AI生成的资产进行更广泛的营销活动，包括视频生成，以吸引更多客户。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示产品推荐

通过将客户评论转化为有影响力的视频推荐，建立信任和信誉，突出获胜产品。

常见问题

HeyGen如何提升我的产品视频内容？

HeyGen使您能够从脚本生成引人入胜的AI视频内容，具有逼真的AI化身和旁白，非常适合展示您的产品并创建引人入胜的叙述。

HeyGen能否为产品展示创建定制的模特图像？

是的，HeyGen支持生成逼真的AI人类模型和定制的模特图像，非常适合时尚拍摄和创建多样化的模特图像，而无需传统摄影。

HeyGen提供哪些创意设计工具来制作视觉资产？

HeyGen提供了一套强大的创意设计工具，包括可重复使用的模板、拖放道具，以及即时生成和编辑背景的能力，简化了惊艳产品照片和视觉资产的创建。

HeyGen如何协助AI广告生成和社交媒体视频？

HeyGen通过其从文本到视频的功能简化了高影响力AI生成广告和社交视频的制作过程，确保您的宣传内容引人入胜并准备好在各个平台上发布。